नाइजीरिया का अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, दिल्ली में अवैध रूप से रहकर करता था कई शहरों में सप्लाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। तीन माह से फरार चल रहे अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर आगरा की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यूनिट ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अक्टूबर में मादक पदार्थ की तस्करी में पकड़े गए दो आरोपितों से पूछताछ में उसका नाम प्रकाश में आया था। मूल रूप से नाइजीरिया निवासी तस्कर दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा था।

इसी ने पूर्व में गिरफ्तार युवकों को हेरोइन की सप्लाई की थी। पुलिस उसके बारे में अन्य जानकारी जुटाने में जुट गई है। शुक्रवार को पुलिस ने तस्कर को जेल भेज दिया। सीओ मांट आशीष शर्मा ने बताया, आठ अक्टूबर को नौहझील थाने के उपनिरीक्षक हरवेंद्र मिश्रा ने बाजना कट से दो आरोपित वकार व फैजान को गिरफ्तार किया था।

इनके पास से एक किलो हेरोइन जैसा मादक पदार्थ बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उन्हें यह मादक पदार्थ मूल रूप से नाइजीरिया के लेगास के 11-अयाउमुन्ना स्ट्रीट व हाल निवासी बी-1 केशव भवन फतेहपुर बेरी असोला थाना मैदान गढ़ी नई दिल्ली निवासी ईके प्रिंस ने सप्लाई किया था।

मामला नौहझील थाने में दर्ज करा आरोपितों को जेल भेज दिया गया। इसकी विवेचना आगरा की एएनटीएफ यूनिट के उपनिरीक्षक गौरव शर्मा द्वारा की गई। तकनीकी व भौतिक विवेचना के बाद इस गिरोह का मुख्य सप्लायर ईके प्रिंस की पहचान की गई। एएनटीएफ आगरा की टीम ने शातिर तस्कर को गुरुवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया।

सीओ ने बताया, ईके प्रिंस अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह का मुख्य सरगना है। जांच में पता चला कि वह बिना पास पोर्ट वीजा के भारत में निवास कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि उसने किसी अन्य से हेरोइन लिया है, इसकी जांच की जा रही है। मादक पदार्थ की तस्करी में नाइजीरिया नागरिक की गिरफ्तारी के बाद साफ हो गया है कि इस तरह के तस्करी के मामले में विदेशी नागरिकों की भूमिका हो सकती है।