    अब वृंदावन से हिमाचल की चामुंडा देवी मंदिर के लिए नई एसी बस सेवा शुरू, नोट कीजिए किराया और टाइमिंग

    By Kashim Khan Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    वृंदावन से हिमाचल प्रदेश के चामुंडा देवी मंदिर के लिए एसी बस सेवा शुरू की गई है। हिमाचल परिवहन निगम ने ब्रज के भक्तों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया है। बस दिल्ली चंडीगढ़ होते हुए नगरकोट से चामुंडा देवी मंदिर पहुंचेगी। वृंदावन से बस दोपहर 3 बजे रवाना होगी और किराया 1216 रुपये प्रति यात्री निर्धारित है। यह सेवा शारदीय नवरात्र के अवसर पर शुरू की गई है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन। शारदीय नवरात्र के अवसर पर वृंदावन और हिमाचल स्थित चामुंडा देवी मंदिर के लिए वातानुकूलित नई बस सेवा शुरू हुई है। हिमाचल परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई इस बस सेवा से ब्रज के देवी भक्त सीधे नगरकोट और चामुंडा देवी के दर्शन के लिए जा सकेंगे।

    देवी मंदिरों के दर्शन और पूजन के लिए जाते हैं बड़ी संख्या में भक्त

    ब्रज से हिमाचल स्थित देवी मंदिरों के दर्शन और पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन जाते हैं। ब्रज के भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिमाचल परिवहन निगम ने नई एसी बस सेवा शुरू की है। यह बस दिल्ली, चंडीगढ़ होते हुए नगरकोट से हिमाचल प्रदेश स्थित चामुंडा देवी मंदिर पहुंचेगी। वृंदावन से बस का समय दोपहर तीन बजे एवं हिमाचल स्थित चामुंडा देवी से दोपहर 3.20 बजे निर्धारित किया गया है।

    ये है बस का किराया

    वृंदावन के बस स्टेशन प्रभारी पियूष वर्मा ने बताया कि हिमाचल परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई एसी बस का किराया 1216 रुपये प्रति यात्री निर्धारित है। प्रतिदिन यह बस सेवा देवी भक्तों एवं दिल्ली, चढ़ीगढ़ एवं हिमाचल तक जाने के लिए दोपहर में उपलबध है।