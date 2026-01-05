चाची से हो गए प्रेम-प्रसंग, चाचा को रास्ते से हटाने के लिए भतीजे ने कुल्हाड़ी से मार कर दी हत्या; 24 घंटे में ही गिरफ्तार

संसू, जागरण, राया (मथुरा)। चौकी अनौड़ा क्षेत्र के गांव सारस में रविवार सुबह आठ बजे पोखर के पास झाड़ियों में खून से लथपथ मिले मजदूर की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। चाची से प्रेम-प्रसंग के चलते भतीजे ने चाचा को पहले शराब पिलाई। फिर कुल्हाड़ी से वार करके उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित भतीजे को 20 घंटे में गिरफ्तार करके हत्या का राजफाश कर दिया।

राया थाना क्षेत्र के गांव सारस निवासी 34 वर्षीय अमृत सिंह शनिवार रात आठ बजे घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। रविवार सुबह आठ बजे उनका शव गांव से कुछ दूर स्थित पोखर के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। गर्दन पर कटे के निशान थे। इन्हें देख स्वजन ने हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंकने की आशंका जताई थी। एसपी ग्रामीण ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की।

इसके बाद तीन टीमें वारदात के राजफाश में लगा दी। पुलिस ने सोमवार दोपहर सवा 12 बजे यमुना एक्सप्रेसवे के राया मथुरा मार्ग से हत्या के आरोपित रोहित निवासी ग्राम सारस को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही से कुल्हाड़ी बरामद की। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि चाची से उसके अवैध संबंध हैं। करीब तीन महीने से चाची संबंध बनाने से इन्कार कर रही थी।