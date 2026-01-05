'योगी सरकार ने मिट्टी में मिलाए माफिया, इंस्पेक्टर राज खत्म'... मथुरा में नंदगोपाल नंदी बोले- व्यापारियों के लिए भयमुक्त माहौल
मंत्री नंद गोपाल नंदी ने मथुरा में पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के शपथ ग्रहण समारोह में कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं को खत्म कर दिया है और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। उप्र सरकार के औद्योगिक विकास, निर्यात संवर्धन, एनआरआइ और निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि योगी सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अफसरशाही अब जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। भयमुक्त माहौल में व्यापारी कारोबार करें। यह बात उन्होंने रविवार की दोपहर पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह एवं व्यापारी महासम्मेलन में की।
खंडेलवाल सेवा सदन में आयोजित समारोह में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है।
कार्यक्रम में प्रदेश के व्यापारी नेता हुए शामिल, समस्याओं पर हुआ मंथन
विधायक पूरन प्रकाश ने प्रदेश अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष कृष्ण मुरारी खंडेलवाल, प्रदेश संगठन मंत्री मदन मोहन श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जैन सहित संपूर्ण कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई। प्रदेश महामंत्री मुकुल अग्रवाल ने संचालन करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा प्रदेश में किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएग। व्यापारी नेताओं अशोक बाटलानी, महेश अग्रवाल, महिला प्रदेश अध्यक्ष ममता सिंह ने व्यापारियों की समस्याएं बताईं।
ये रहे मौजूद
जिलाध्यक्ष मनोज सक्सेना, जिला महानगर अध्यक्ष प्रणय पाराशर, जिला उपाध्यक्ष केदार खंडेलवाल, त्रिलोकी नाथ बंसल, विजय बंटा, मयंक सक्सेना, पवन गोयल, दिनेश अग्रवाल, महेश खंडेलवाल, महिला उपाध्यक्ष नीलम मंगल, महिला मंत्री रश्मि अग्रवाल, महिला मंडल प्रभारी तनु गुप्ता, महिला मंत्री सोनम अग्रवाल मौजूद रहे।
