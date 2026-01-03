संघ प्रमुख मोहन भागवत के स्वागत को सजा वृंदावन, सात दिन का रहेगा प्रवास; Amit Shah और CM Yogi भी आएंगे

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डा.मोहन भागवत सात दिवसीय प्रवास पर चार जनवरी को वृंदावन के केशवधाम पहुंचेंगे। वह संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे। सात दिवसीय बैठक के दौरान 10 जनवरी को संघ प्रमुख सुबह चंद्रोदय मंदिर में प्रबंधन के साथ मुलाकात करेंगे।

दोपहर को सुदामा कुटी में शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। संघ प्रमुख के स्वागत के लिए केशवधाम को सजाया संवारा जा रहा है। जिला प्रशासन ने केशवधाम के आसपास सड़क निर्माण से लेकर साफ-सफाई शुरू कर दी है। संघ प्रमुख की फ्लीट ने शनिवार की दोपहर को रिहर्सल किया।