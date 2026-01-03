संघ प्रमुख मोहन भागवत के स्वागत को सजा वृंदावन, सात दिन का रहेगा प्रवास; Amit Shah और CM Yogi भी आएंगे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 4 जनवरी को वृंदावन के केशवधाम पहुंचेंगे। वे सात दिवसीय प्रवास के दौरान अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डा.मोहन भागवत सात दिवसीय प्रवास पर चार जनवरी को वृंदावन के केशवधाम पहुंचेंगे। वह संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक में शामिल होंगे। सात दिवसीय बैठक के दौरान 10 जनवरी को संघ प्रमुख सुबह चंद्रोदय मंदिर में प्रबंधन के साथ मुलाकात करेंगे।
दोपहर को सुदामा कुटी में शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। संघ प्रमुख के स्वागत के लिए केशवधाम को सजाया संवारा जा रहा है। जिला प्रशासन ने केशवधाम के आसपास सड़क निर्माण से लेकर साफ-सफाई शुरू कर दी है। संघ प्रमुख की फ्लीट ने शनिवार की दोपहर को रिहर्सल किया।
वह रविवार सुबह तेलंगाना एक्सप्रेस से भोपाल से सुबह पांच बजे मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे और फिर यहां से वृंदावन कार से जाएंगे। 10 जनवरी को उनसे मुलाकात करने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी आ सकते हैं।
