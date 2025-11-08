एक माह पहले गायब हुई थी लड़की, अब सामने आया ऐसा वीडियो; घर वाले सन्न
सुरीर से एक महीने पहले लापता हुई युवती ने वीडियो भेजकर अपनी शादी की जानकारी दी। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने दबाव बनाया, जिसके बाद युवती प्रेमी के साथ थाने आई और बयान दर्ज कराए। युवती की इच्छा को देखते हुए पुलिस ने उसे उसके प्रेमी के साथ जाने दिया।
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। एक माह पहले दवा लेने जाने की कहकर घर से गई युवती लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी कोई पता न चलने पर स्वजन ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में उसके प्रेमप्रसंग में लापता होने का पता चलने पर पुलिस ने उसकी बरामदगी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जिसे देख युवती ने पुलिस को वीडियो भेज कर कहा कि उसने शादी कर ली है। इसके बाद शनिवार को प्रेमी युवक के साथ आई युवती ने थाने में बयान दर्ज कराए हैं।
पुलिस ने युवती की इच्छा को देखते हुए प्रेमी युवक के सिपुर्द कर दिया। सुरीर के एक गांव की 19 वर्षीय युवती 7 अक्टूबर को घर से लापता हो गई थी। पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पता चला कि युवती अलीगढ़ में थाना गोंडा क्षेत्र के गांव अदू की नगरिया के युवक से प्रेम करती है और वह शादी करने की नीयत से उसके साथ गई है। पुलिस ने उसकी बरामदगी के लिए प्रेमी युवक के घर पर दविश देते हुए दबाव बनाना शुरू किया तो युवती ने एक वीडियो भेजते हुए कहा कि उसने प्रेमी युवक से शादी कर ली है।
पुलिस ने उस वीडियो को मानने से इंकार करते हुए युवती को थाने आकर बयान देने को कहा। इसके बाद युवती शनिवार को प्रेमी युवक के साथ सुरीर थाने में आई। जहां उसके स्वजन भी आ गए, जिन्होंने काफी समझाने का प्रयास किया लेकिन वह प्रेमी युवक के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। पब्बीपुर चौकी इंचार्ज वीरेश जादोन का कहना है कि युवती को उसकी इच्छा पर प्रेमी युवक के सुपुर्द कर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।