संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर। एक माह पहले दवा लेने जाने की कहकर घर से गई युवती लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी कोई पता न चलने पर स्वजन ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पड़ताल में उसके प्रेमप्रसंग में लापता होने का पता चलने पर पुलिस ने उसकी बरामदगी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जिसे देख युवती ने पुलिस को वीडियो भेज कर कहा कि उसने शादी कर ली है। इसके बाद शनिवार को प्रेमी युवक के साथ आई युवती ने थाने में बयान दर्ज कराए हैं।

पुलिस ने युवती की इच्छा को देखते हुए प्रेमी युवक के सिपुर्द कर दिया। सुरीर के एक गांव की 19 वर्षीय युवती 7 अक्टूबर को घर से लापता हो गई थी। पिता ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पता चला कि युवती अलीगढ़ में थाना गोंडा क्षेत्र के गांव अदू की नगरिया के युवक से प्रेम करती है और वह शादी करने की नीयत से उसके साथ गई है। पुलिस ने उसकी बरामदगी के लिए प्रेमी युवक के घर पर दविश देते हुए दबाव बनाना शुरू किया तो युवती ने एक वीडियो भेजते हुए कहा कि उसने प्रेमी युवक से शादी कर ली है।