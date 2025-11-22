HIV पीड़ित युवती से बिचौलिए ने करा दी शादी, पहले पति की हो चुकी थी मौत, नए को अब लग रहा डर
मथुरा के सुरीर क्षेत्र में एक बिचौलिए ने एचआईवी पीड़ित युवती की शादी एक युवक से करा दी। युवती के पहले पति की मौत भी एचआईवी से हुई थी। शादी के बाद सच्चाई पता चलने पर युवती ससुराल छोड़ गई। युवक ने बिचौलिए पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, सुरीर (मथुरा)। बिचौलिया ने एक युवक की एचआईवी पीड़ित युवती से शादी करा दी। शादी के बाद युवक को युवती की सच्चाई पता चली। युवती के पहले पति की मृत्यु भी एचआइवी के कारण हो चुकी है।
अब नए पति को भी डर लग रहा है। इधर शादी के बाद असलियत सामने आने के बाद युवती ने ससुराल छोड़ दी है। वहीं थाने पर शिकायत पहुंचने के बाद बिचौलिया युवक को धमका रहा है। कहता है कि झूठे केस में फंसा देगा।
राया क्षेत्र के गांव ककरेटिया निवासी शिकायतकर्ता का आरोप है कि सुरीर क्षेत्र के गांव हरनौल निवासी पिता-पुत्र ने बिचौलिया के रूप में थाना जमुनापार क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की शादी उनके बेटे के साथ इसी सात जून को कराई थी।
बहू के लिए जेवर बनाने को 1.20 लाख रुपये लिए। जेवर भी नहीं बनवाए। शादी के तीन माह बाद बहू की भाभी का फोन आया कि बहू एचआईवी पीड़ित है। उन्होंने जांच कराई तो बात सही निकली।
एचआईवी पाजीटिव होने का पता चलने पर उनकी बहू मायके चली गई। अपने साथ हुई धोखेबाजी की शिकायत करने के लिए वह 28 अक्टूबर को बिचौलिया पिता-पुत्र के पास सुरीर के गांव हरनौल गए तो पता चला कि जिस लड़की से शादी कराई, वह पहले से शादीशुदा थी।
उसके पहले पति की मृत्यु भी एचआईवी पाजिटिव होने से हुई। पीड़ित ने एसएसपी श्लोक कुमार को दिये प्रार्थना पत्र में षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी कर 1.20 लाख रुपये हड़पने और उनके पुत्र को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुरीर थाना प्रभारी अजय कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।
