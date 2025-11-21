Language
    Sanatan Ekta Padyatra के बाद ठेके में की थी तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, वीडियो में आग उगल रहे कथित गोरक्षक

    By Raja Tiwari Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:55 PM (IST)

    सनातन एकता पदयात्रा के बाद ठेके में तोड़फोड़ की घटना ने सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा कर दिया है। वीडियो में कथित गोरक्षक तोड़फोड़ करते और उत्तेजित भाषण देते दिख रहे हैं। इस घटना पर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ विरोध। गोरक्षकों का दावा है कि वे गौ रक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे।

    पुलिस की ओर से मुकदमे में नामजद दक्ष चौधरी। फोटो: सोशल मीडिया

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। वृंदावन के सुनरख मार्ग पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के बाद सोमवार रात शराब ठेका जबरन बंद कराने से शुरू हुआ विवाद अब इंटरनेट मीडिया के अखाड़े में बदल गया है।

    पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है, टीमें दबिश दे रही हैं, आरोपी लोकेशन छिपा रहे हैं और इसी बीच साेशल मीडिया पर वीडियो वार छिड़ गया है। कभी माफी, कभी चेतावनी, कभी धर्म.. हर बयान के पीछे माहौल अपने पक्ष में खींचने की एक ही कोशिश दिख रही है।

    सुनरख मार्ग के तीन शराब ठेकों को बंद कराने, अभद्रता और जनप्रतिनिधि-पुलिस-पत्रकारों को गरियाने वाले रीलबाज गोरक्षकों के प्रकरण में वृंदावन थाना पुलिस ने मंगलवार को पांच नामजद व 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें दो स्थानीय युवक गिरफ्तार भी हुए।

    लेकिन जैसे-जैसे मामले ने तूल पकड़ा, इंटरनेट मीडिया पर रीलबाज गोरक्षकों की सक्रियता अचानक तेज हो गई। लगातार रील बनाकर पोस्ट की जा रही हैं।

    सनातन एकता पदयात्रा के दौरान लाइमलाइट में आए दक्ष चौधरी व अक्कू पंडित की टीम अब इंटरनेट मीडिया को ढाल बनाकर खुद को धर्मरक्षक तथा सिस्टम शिकार साबित करने में जुटे हैं।

    शुक्रवार को पूरे दिन विभिन्न अकाउंट से लगातार वीडियो जारी हुईं। कुछ में माफी का भाव, तो कुछ में चुनौती, कुछ में खुद को कट्टर दिखाने वाली भाषा, तो कुछ में हिंदू कार्ड का इस्तेमाल। माफीनामा के कुछ ही घंटों बाद दक्ष चौधरी की आक्रामक वीडियो आई।

    वे खुलेआम इंस्पेक्टर को धमकी दे रहे हैं, वर्दी उतरवा दूंगा। पहले तो इंस्पेक्टर शालीनता से पेश आए लेकिन लगातार धमकियां मिलने के बाद उन्होंने भी कहा कि आपको जो करना है, वह कर लें।

    जिसमें कानून की बजाय धर्मयुद्ध की टोन दिखी और खुद को कट्टर हिंदू बताते हुए विरोधियों को चेतावनी दी। इसी बीच मथुरा के गौरक्षक पवन दुबे भी इंटरनेट मीडिया पर उतर आए।

    पहले वीडियो में उन्होंने कहा कि स्थानीय मीडिया से कोई बदतमीजी नहीं की गई, बस भावना में बहकर गलती हुई। मथुरा बार एसोसिएशन कार्यालय के बाहर बनाई गई दूसरी वीडियो और दिलचस्प थी।

    कचहरी में युवा वकीलों के साथ खड़े होकर कहा कि इन भाइयों को बेल से लेकर हर कदम पर समर्थन दिया जाएगा।

