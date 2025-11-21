Sanatan Ekta Padyatra के बाद ठेके में की थी तोड़फोड़, सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग, वीडियो में आग उगल रहे कथित गोरक्षक

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। वृंदावन के सुनरख मार्ग पर बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा के बाद सोमवार रात शराब ठेका जबरन बंद कराने से शुरू हुआ विवाद अब इंटरनेट मीडिया के अखाड़े में बदल गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है, टीमें दबिश दे रही हैं, आरोपी लोकेशन छिपा रहे हैं और इसी बीच साेशल मीडिया पर वीडियो वार छिड़ गया है। कभी माफी, कभी चेतावनी, कभी धर्म.. हर बयान के पीछे माहौल अपने पक्ष में खींचने की एक ही कोशिश दिख रही है।



सुनरख मार्ग के तीन शराब ठेकों को बंद कराने, अभद्रता और जनप्रतिनिधि-पुलिस-पत्रकारों को गरियाने वाले रीलबाज गोरक्षकों के प्रकरण में वृंदावन थाना पुलिस ने मंगलवार को पांच नामजद व 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें दो स्थानीय युवक गिरफ्तार भी हुए।

लेकिन जैसे-जैसे मामले ने तूल पकड़ा, इंटरनेट मीडिया पर रीलबाज गोरक्षकों की सक्रियता अचानक तेज हो गई। लगातार रील बनाकर पोस्ट की जा रही हैं। सनातन एकता पदयात्रा के दौरान लाइमलाइट में आए दक्ष चौधरी व अक्कू पंडित की टीम अब इंटरनेट मीडिया को ढाल बनाकर खुद को धर्मरक्षक तथा सिस्टम शिकार साबित करने में जुटे हैं। शुक्रवार को पूरे दिन विभिन्न अकाउंट से लगातार वीडियो जारी हुईं। कुछ में माफी का भाव, तो कुछ में चुनौती, कुछ में खुद को कट्टर दिखाने वाली भाषा, तो कुछ में हिंदू कार्ड का इस्तेमाल। माफीनामा के कुछ ही घंटों बाद दक्ष चौधरी की आक्रामक वीडियो आई।