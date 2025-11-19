Sanatan Ekta Padyatra में गदर काटने वाले रीलबाज गोरक्षक ने दी धमकी, दरोगा से बोला उतरवा दूंगा वर्दी

संस, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। दो दिन पूर्व सुनरख मार्ग पर शराब के दुकानों का शटर गिराकर हंगामा करने वाले पांच कथित गोरक्षक व 10 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही दो आरोपितों को गिरफ्तार भी किया है। दारोगा ने एक से फोन पर बात की तो रीलबाज गोरक्षक ने उनको ही धमका दिया। बोला वर्दी उतरवा दूंगा। मुकदमे में लूट, बलवा सब लिखना। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है।

दिल्ली के छतरपुर से चलकर आई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के समापन पर रविवार को मंच से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपील की थी कि सुनरख मार्ग से प्रेमानंद महाराज निकलते हैं, वहां पर सड़क पर ही शराब की दुकानें बनी हुई हैं। उन्होंने एक वर्ष में ब्रज से शराब और मांस की दुकानों को बंद करने की अपील की थी।

इसके बाद सोमवार रात आठ बजे कथित गोरक्षक बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सुनरख मार्ग स्थित तीन शराब की दुकानों पर पहुंचे और आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे। दुकानों के शटर गिराकर बैठ गए। सेल्समैन जितेंद्र कुमार ने वृंदावन थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि दो गाड़ी में सवार होकर दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर, शिब्बो, कपिल व अक्कू पंडित व 10 से 15 अज्ञात ठेके पर आए।

साथियों को गाली-गलौच कर धमकाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जैंत थाना क्षेत्र के सुनरख निवासी शिब्बो और कपिल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह घटना कुछ कथित गोरक्षकों के रीलबाज गिरोह का दहशत फैलाने वाला कृत्य था। मुख्य आरोपित दक्ष चौधरी व उसके साथी लगातार इंटरनेट मीडिया पर धमकी भरे वीडियो प्रसारित करके पुलिस चुनौती देते फिर रहे हैं।

वृंदावन थाने के एक एसएसआइ ने आरोपित दक्ष चौधरी से फोन पर बात की तो आरोपित ने उसे ही धमका दिया। प्रसारित वीडियो में दारोगा को आरोपित धमकी दे रहा है। कहा कि वर्दी उतरवा दूंगा। प्रसारित वीडियो एसएसपी श्लोक कुमार तक भी पहुंच गया। उन्होंने सख्त कार्रवाई करने को कहा है।