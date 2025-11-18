सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने आए कथित गोरक्षकों ने काटा था गदर, पुलिस कर रही अब तलाश
सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने आए कुछ कथित गोरक्षकों ने उपद्रव मचाया, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इस घटना से पदयात्रा में अशांति फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
संस, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। एक दिन पूर्व सुनरख क्षेत्र के तीन शराब के ठेकों को जबरन बंद कराने वाले दिल्ली, गाजियाबाद, एनसीआर, फिरोजाबाद कथित गोरक्षक निकले। मंगलवार को इस मामले में सेल्समैन की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद व 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस जांच पड़ताल की तो पता चला कि उक्त लोगों ने बीते माह गाजियाबाद में सूबे के मुखिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाली नाबालिग युवती को पीटा था। सात नवंबर को दिल्ली से वृंदावन तक निकाली गई सनातन एकता पदयात्रा में दो कार से कुछ युवक शामिल हुए थे। दो दर्जन इन युवकों ने सोमवार शाम सुनरख क्षेत्र में संचालित दो कंपोजिट व एक देसी शराब की दुकानों को जबरन बंद कराया था।
करीब एक घंटे तक दुकानों को बंद रखा हंगामा किया था। मंगलवार देर शाम पुलिस ने सेल्समैन जितेंद्र कुमार की तहरीर पर एनसीआर के अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर व सुनरख के शिब्बू व कपिल को नामजद करते हुए 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। सेल्समैन ने इसके फुटेज भी पुलिस को दिए हैं।
आरोपितों ने इंटरनेट मीडिया पर स्वयं को गोरक्षक बताते हुए वीडियो प्रसारित किए हैं। पुलिस ने बताया, इन युवकों का नाम अक्टूबर में गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की के साथ मारपीट की थी। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
क्षत्रिय महासभा ने सौंपा ज्ञापन
वृंदावन क्षत्रिय महासभा ने मंगलवार शाम को इंस्पेक्टर क्राइम धर्मेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसमें वृंदावन क्षत्रिय महासभा के संयोजक जितेंद्र सिंह राणा ने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर कुछ लोग पोस्ट डालकर भ्रम फैला रहे हैं। ज्ञापन में शराब की दुकानें जबरन बंद कराने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
