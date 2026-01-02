बांकेबिहारी से श्रीकृष्ण जन्मस्थान तक लगेंगे स्पेशल 'सुरक्षा कवच', AI कैमरों के अलावा इस हाईटेक तकनीक से होगी निगरानी

Language
    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:30 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, मथुरा। नववर्ष के आगमन के साथ ही ब्रजभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वृंदावन में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण के लिए जन्मस्थान सुरक्षा की तर्ज पर सीओ बांकेबिहारी सुरक्षा का पद सृजित होगा। वहीं, श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था का खाका खींचा गया है। यह व्यवस्थाएं जुलाई तक पूरी हो जाएंगी। 

    श्रीकृष्ण जन्मस्थान की वर्तमान में रेड, यलो और ग्रीन जोन में सुरक्षा घेरा बना है, जहां सशस्त्र फोर्स की तैनाती रहती है। वर्तमान में एसपी और सीओ सुरक्षा का पद भी सृजित है। 24 घंटे की सुरक्षा व्यवस्था रहती हैं। पिछले महीनों एडीजी सुरक्षा के निरीक्षण के दौरान सुरक्षा बढ़ाने जाने पर विचार हुआ, अब इसे मूर्त रूप दिए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब बंकर जैसी मजबूती वाले मोर्च लगाए जाएंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं के प्रवेश स्थल पर एआइ कैमरे और फेस स्कैनर, बैग स्कैनर भी लगेंगे।

    जन्म स्थान परिसर तक संदिग्ध वाहन पहुंचने की आशंकाओं को टालने के लिए बोलार्ड, टायर किलर जैसे उपकरण लगाए जाने का प्रस्ताव है। उधर, वृंदावन में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और आए दिन श्रद्धालुओं के साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके लिए सीओ बांकेबिहारी मंदिर सुरक्षा का पद सृजित होगा।भीड़ नियंत्रण से लेकर किसी भी आपात स्थिति पर त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होंगे। 

    वृंदावन में तैयार हुआ टूरिज्म थाना भवन

    तेजी से बढ़ रहे तीर्थाटन को देखते हुए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए वृंदावन में पर्यटन थाना खुलेगा। इसके लिए भवन बनकर तैयार हो गया है। इसी माह इसका शुभारंभ होगा। इसके लिए स्टाफ की तैनाती अलग से की जाएगी। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। सीओ बांकेबिहारी सुरक्षा का नया पद स्वीकृत होगा।