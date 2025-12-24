मथुरा में सुबह टहलने निकले चार बच्चों को रौंद गया तेज रफ्तार वाहन, एक की मृत्यु; तीन गंभीर घायल

जासं, मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे घर से टहलने के लिए निकले चार बच्चों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि तीन गंभीर घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

हाईवे थाना क्षेत्र के मायापुरी बालाजीपुरम निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरी सिंह का 10 वर्षीय बेटा माधव पड़ोस में रहने वाले अपने तीन साथियों गोविंद, सचिन और लक्ष्य के साथ बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे रोजाना की तरह सर्विस रोड पर घर से टहलने के लिए निकला था। बच्चे टेकमैन सिटी से सामने से निकल रहे थे।

इसी दौरान अज्ञात वाहन ने चपेट में लिया और चारों को कुचल दिया। हादसे में माधव की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि उनके तीनों साथी गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों ने सड़क पर बच्चों को पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी।