Mathura Accident: आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचला
मथुरा के आगरा हाईवे पर बाद पुल के पास अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान रामकुमार सिंह और शंकर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा हाईवे पर बाद पुल स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के पास बुधवार देर रात अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर हे मृत्यु हो गई।
सूचना मिलने पर थाना फरह पुलिस चेतक मोबाइल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर जांच के दौरान मृतकों की पहचान 30 वर्षीय रामकुमार सिंह निवासी केनरा बैंक के पास थाना फरह और शंकर मूल निवासी बिहार वर्तमान पता केनरा बैंक के पीछे फरह के रूप में हुई।
दोनों मृतक फरह क्षेत्र में आमने-सामने किराये के कमरों में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
