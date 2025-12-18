Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mathura Accident: आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचला

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    मथुरा के आगरा हाईवे पर बाद पुल के पास अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों की पहचान रामकुमार सिंह और शंकर ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा हाईवे पर बाद पुल स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के पास बुधवार देर रात अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर हे मृत्यु हो गई।

    सूचना मिलने पर थाना फरह पुलिस चेतक मोबाइल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर जांच के दौरान मृतकों की पहचान 30 वर्षीय रामकुमार सिंह निवासी केनरा बैंक के पास थाना फरह और शंकर मूल निवासी बिहार वर्तमान पता केनरा बैंक के पीछे फरह के रूप में हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों मृतक फरह क्षेत्र में आमने-सामने किराये के कमरों में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह ने बताया कि प्रार्थना पत्र मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- Yamuna Expressway पर जली थीं 7 बसें और 3 कारें, हादसे की जांच को पहुंची टीम, दुर्घटनास्थल पर देखा हर बारीक पहलू

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

     