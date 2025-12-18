Mathura Accident: आगरा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचला

जागरण संवाददाता, मथुरा। आगरा हाईवे पर बाद पुल स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप के पास बुधवार देर रात अज्ञात वाहन ने दो युवकों को कुचल दिया। इससे दोनों की मौके पर हे मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर थाना फरह पुलिस चेतक मोबाइल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर जांच के दौरान मृतकों की पहचान 30 वर्षीय रामकुमार सिंह निवासी केनरा बैंक के पास थाना फरह और शंकर मूल निवासी बिहार वर्तमान पता केनरा बैंक के पीछे फरह के रूप में हुई।

