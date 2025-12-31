नए साल पर कान्हा का आशीर्वाद लेने उमड़ी भीड़, श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर दिनभर लगी रहीं लाइनें

जागरण संवाददाता, मथुरा। वर्ष के अंतिम दिन मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ पड़े। ठाकुरजी ने भक्तों पर कृपा की वर्षा की। आने वाले वर्ष के लिए सुख-समृद्धि की प्रार्थना भक्तों ने की। मंदिरों में दर्शन किए और गोवर्धन की परिक्रमा लगाई।ठाकुरजी की जय-जयकार हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंचने लगे। वर्ष के अंतिम दिन को विदाई दे रहे थे और आने वाले वर्ष को सुखमय होने की प्रार्थना कर रहे थे। यमुना घाटों पर भक्तों ने पूजन किया। यमुना मैया का पूजन कर आस्थावान धन्य हो गए।

श्रीकृष्ण जन्मस्थान, द्वारकाधीश मंदिर में श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही। गोवर्धन में श्रद्धालु परिक्रमा लगाते रहे। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, बलदेव में भी श्रद्धालुओं ने मंदिरों में दर्शन किए। व्यवहारिक नववर्ष पर ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में सजावट की गई है। बिजली की सज्जा की गई है। मुख्यद्वार से प्रवेश दिया और अन्य दो द्वारों से निकास की व्यवस्था की गई है।