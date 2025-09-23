राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लिए मथुरा में विशेष ट्रेन का ट्रायल, कड़ा रहेगा सुरक्षा घेरा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की संभावित मथुरा यात्रा के लिए विशेष ट्रेन का ट्रायल किया गया। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई रेलवे लाइनों पर जवान तैनात किए गए। महाराजा एक्सप्रेस से अधिकारियों ने वृंदावन रोड स्टेशन पर तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली से मथुरा तक रेलवे लाइनों पर सुरक्षा कड़ी रहेगी अंडरपास और ओवरब्रिज पर भी सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। डीआरएम ने स्टेशन पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
जागरण संवाददाता, मथुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर विशेष ट्रेन का ट्रायल किया गया। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का घेरा भी कड़ा रहेगा। रेलवे लाइनों पर भी सुरक्षा के मद्देनजर जवान तैनात किए जाएंगे।
राष्ट्रपति की विशेष ट्रायल गाड़ी महाराजा एक्सप्रेस सुबह 9. 57 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें रेलवे सुरक्षा बल सीनियर डीएससी कोआर्डिनेशन नई दिल्ली आशुतोष पांडे, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय व राष्ट्रपति सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां को परखा। वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर एडीजी रेलवे प्रकाश डी, एसपी रेलवे अनिल कुमार झा मौजूद रहे। ट्रायल गाड़ी सुबह 10. 48 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर आठ पर सुबह 11.05 बजे पहुंची।
दोपहर 12.36 बजे रवाना हो गई। राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर दिल्ली से मथुरा तक रेलवे लाइनों पर सुरक्षा रहेगी। जीआरपी, आरपीएफ, सिविल पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। ड्यूटी निर्धारित की गई हैं। मार्ग में पड़ने वाले अंडरपास, ओवरब्रिज पर भी सुरक्षा रहेगी।
डीआरएम गगन गोयल ने भी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं देखीं। स्टेशन की दीवार से लेकर रेलवे लाइन तक साफ की जा रही हैं। दीवारों पर पेंटिंग्स हो रही हैं। मुख्य प्रवेश द्वार के मार्ग में पड़ने वाले अंडरपास की दीवारों को पानी से साफ किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।