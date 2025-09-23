राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के लिए मथुरा में विशेष ट्रेन का ट्रायल, कड़ा रहेगा सुरक्षा घेरा

जागरण संवाददाता, मथुरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर विशेष ट्रेन का ट्रायल किया गया। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का घेरा भी कड़ा रहेगा। रेलवे लाइनों पर भी सुरक्षा के मद्देनजर जवान तैनात किए जाएंगे।

राष्ट्रपति की विशेष ट्रायल गाड़ी महाराजा एक्सप्रेस सुबह 9. 57 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें रेलवे सुरक्षा बल सीनियर डीएससी कोआर्डिनेशन नई दिल्ली आशुतोष पांडे, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय व राष्ट्रपति सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियां को परखा। वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पर एडीजी रेलवे प्रकाश डी, एसपी रेलवे अनिल कुमार झा मौजूद रहे। ट्रायल गाड़ी सुबह 10. 48 बजे वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन से रवाना हुई और जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर आठ पर सुबह 11.05 बजे पहुंची।