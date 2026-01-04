इलझती जा रही है चांदी कारोबारी के मर्डर की गुत्थी, पुलिस को मकान और गली में नहीं मिले CCTV, पोस्टमार्टम के बाद एक्सरे में भी नहीं दिखी गोली

जागरण संवाददाता, मथुरा। चांदी कारोबारी की हत्या का राजफाश पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। कारोबारी के मकान व गली में एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। ऐसे में जल्द घटना का राजफाश करने में पुलिस की मुश्किल बढ़ गई हैं। पोस्टमार्टम में रिवाल्वर की बुलेट नहीं मिलने पर पुलिस ने जिला अस्पताल में शव का एक्सरे कराया। इसमें भी कुछ नहीं मिला। बाद में शव को स्वजन के सिपुर्द कर दिया और फिर रात नौ बजे अंतिम संस्कार करा दिया गया।

गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मुहल्ला तेली पाड़ा में रविवार दोपहर बाद वृद्ध चांदी कारोबारी सतीश चंद्र गर्ग की उनके ही मकान में हत्या कर दी गई। कारोबारी की हत्या के बाद कारोबार जगत में दहशत फैल गई। वारदात के बाद पुलिस ने आसपास सीसीटीवी कैमरों को देखा तो वहां कुछ न मिला।

कहीं नहीं मिला सीसीटीवी कैमरा न तो कारोबारी के घर में एक भी सीसीटीवी कैमरा लगा था और न गली में घर के आसपास। इससे पुलिस की मुश्किल बढ़ती दिख रही हैं। चांदी कारोबारी की कनपटी पर गोली का निशान है, लेकिन पुलिस को बुलेट भी नहीं मिली। पोस्टमार्टम में भी बुलेट न मिलने के बाद पुलिस ने जिला अस्पताल में एक्सरा कराया। लेकिन बुलेट नहीं मिली। डाक्टर भी यह तय नहीं कर पाए कि गोली मारी गई है अथवा किसी नुकीली सरिया आदि से प्रहार किया गया है।

लोगों का मानना है कि चांदी कारोबारी शराब का सेवन करते थे। शनिवार शाम को वह शराब के नशे बिस्तर पर लेटे थे। नजदीकी आरोपित ने घर में घुसकर उनकी कनपटी से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी हो। इससे गोली की आवाज कमरे से बाहर ज्यादा नहीं जा पाई। इससे किराएदारों को भी भनक नहीं लग सकी।



वारदात के बाद हत्यारे ने चाबी लेकर खोली थी गद्दी

पुलिस को शक है कि किसी नजदीकी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। चांदी कारोबारी की हत्या के बाद आरोपित ने कमरे से चाबी लेकर गद्दी का ताला भी खोला और कुछ देर के लिए अंदर भी गया। गद्दी में पुलिस को अलमारी खुली मिली। लेकिन, ढाई लाख रुपये और अलमारी में रखी चांदी की पायलों से भरी थैलियां रखी थी।