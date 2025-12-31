Language
    School Closed: कोहरे और ठंड को देखते हुए आठवीं क्लास तक की छुट्टी, अब 14 के बाद जाना होगा स्कूल

    By Navneet Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    मथुरा में कोहरे और शीतलहर के कारण कक्षा आठ तक के सभी स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। अब इन बच्चों की कक्षाएं 15 जनवरी से शुरू होंगी। ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जासं, मथुरा। कोहरे और शीतलहर को देखते हुए कक्षा आठवीं तक के छात्र-छात्राओं का अवकाश घोषित कर दिया गया है। अब इन बच्चों की कक्षाएं 15 जनवरी से शुरू होंगी। बीएसए ने इसके लिए बुधवार को आदेश जारी कर दिए। 

    समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त विद्यालय, वित्तविहीन, सीबीएसई, आइसीएसई व अन्य समस्त बोर्ड के (नर्सरी से कक्षा आठ तक) विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश 14 जनवरी तक रहेगा।

    परिषदीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। जिन अध्यापकों की ड्यूटी बीएलओ के कार्य में लगी है, वह पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे। इसके लिए बीएसए रतन कीर्ति ने आदेश जारी कर दिए हैं।