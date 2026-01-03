फल विक्रेताओं की अस्थाई दुकानें हटवाने पर रिफाइनरी थानाध्यक्ष को हटाया, SSP से शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। टाउनशिप पर बुलडोजर बुलवाकर फल विक्रेताओं की अस्थाई दुकानों हटवाने के मामले में रिफाइनरी थानाध्यक्ष को हटा दिया गया। ये कार्रवाई शिकायत पर की गई है। वहीं पूर्व में दुष्कर्म के आरोपित को जेल भेजने के मामले में फरह थाना प्रभारी का कार्यक्षेत्र भी बदल दिया है।

रिफाइनरी थाना क्षेत्र अंतर्गत टाउनशिप गेट के सामने 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलडोजर से फल विक्रेताओं की अस्थाई दुकानों को हटवा दिया गया था। सदर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी दशरथ सैनी समेत अन्य फल विक्रेताओं ने एसएसपी श्लोक कुमार को शिकायती-पत्र देकर थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग थी। आरोप लगाया था कि रिफाइनरी थाना प्रभारी ने उधार में कई बार फल और ड्राई फ्रूट मंगवाए थे। उनसे कई बार रुपये मांगे, लेकिन वह इसको लेकर रंजिश मानने लगे।

सीओ रिफाइनरी से भी थी शिकायत फल विक्रेताओं ने इसकी शिकायत सीओ रिफाइनरी से भी थी। उन्होंने थाना प्रभारी से रुपये दिलवाने का आश्वासन दिया था। फल विक्रेता का आरोप था कि 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे रिफाइनरी थानाध्यक्ष अजय वर्मा ने बुलडोजर मंगवाकर उनकी दुकानें गिरवा दीं। साथ ही आसपास के दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की।

दुकानदारों ने थाना अध्यक्ष पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई थी। मामला सामने आने पर एसएसपी श्लोक कुमार ने नाराज हो गए। उन्होंने रिफाइनरी थाना प्रभारी अजय वर्मा को थाने से हटा दिया। उनको स्वाट टीम की जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं फरह में दुष्कर्म के आरोपित को तमंचे में जेल भेजने के मामले में एसएसपी फरह थाना प्रभारी त्रिलोकी सिंह से भी नाराज चल रहे थे। फरह थाना प्रभारी को भी हटाकर अपराध शाखा में तैनात किया है।

रवि को गोविंद नगर व छोटेलाल को फरह का प्रभारी बनाया एसएसपी श्लोक कुमार ने 13 थाना प्रभारियों को भी इधर से उधर किया है। गोवर्धन थाना प्रभारी रवि त्यागी को गोविंद नगर, स्वाट टीम प्रभारी छोटे लाल को थाना फरह, कोसीकलां से अजय कौशल को थाना रिफाइनरी, गोविंद थाना प्रभारी को कोसीकलां, सदर थाना प्रभारी अश्वनी कुमार को बरसाना, पुलिस लाइन से भगवत सिंह को थाना गोवर्धन, महावन थाना प्रभारी सुधीर सिंह नागर को थाना सदर, बरसाना थाना प्रभारी चेतराम को थाना महावन, अपराध शाखा से पुष्पेंद्र को थाना बलदेव, बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान को प्रभारी आपरेशन जागृति सेल, यूपी डायल 112 के प्रभारी पहलवान सिंह को वाचक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आपरेशन जागृति सेल प्रभारी देवपाल सिंह पुंडीर को यूपी डायल 112 प्रभारी बनाया है। वहीं बलदेव थाने में तैनात अतिरिक्त निरीक्षक उमेश चंद्र को साइबर थाने भेजा है।