फल विक्रेता की दुकान पर चला बुलडोजर, रिफाइनरी थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप, 40 साल पुरानी दुकानों को निगम ने किया ध्वस्त
रिफाइनरी के मुख्य गेट के सामने नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर फल विक्रेताओं की दुकानों को ध्वस्त किया। इस दौरान एक फल विक्रेता ने रि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, टाउनशिप। रिफाइनरी के मुख्य गेट के सामने बुधवार को नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने अतिक्रमण करने वाले फल विक्रेताओं की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। एक फल विक्रेता ने रिफाइनरी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि फल के 10 हजार रुपये मांगने पर मिलीभगत करके कार्रवाई की गई है।
रिफाइनरी के मुख्य गेट के सामने कई फलों की अस्थाई दुकानें लगती आ रही हैं। नगर निगम की टीम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की। बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को साफ कराया। फल विक्रेता दशरथ सैनी ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी थाना प्रभारी के लिए गए ड्राई फ्रूट और फलों के पैसों का तगादा कर दिया था।
इस पर थाना प्रभारी भड़क गए और बदतमीजी करते हुए दुकान न चलने देने की धमकी भी दे गए। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत सीओ रिफाइनरी से भी की थी। उनके कहने पर दुकान को दोबारा लगाया गया था। लेकिन इससे नाखुश थाना प्रभारी ने नगर निगम की टीम बुलाकर केवल फल विक्रेताओं की दुकानों को तुड़वा दिया। थाना प्रभारी अजय वर्मा ने बताया करवाई निगम और एनएचएआइ टीम द्वारा की गई है। फल विक्रेता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं।
