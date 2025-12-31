फल विक्रेता की दुकान पर चला बुलडोजर, रिफाइनरी थाना प्रभारी पर लगाए गंभीर आरोप, 40 साल पुरानी दुकानों को निगम ने किया ध्वस्त

संवाद सूत्र, टाउनशिप। रिफाइनरी के मुख्य गेट के सामने बुधवार को नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने अतिक्रमण करने वाले फल विक्रेताओं की दुकानों को ध्वस्त कर दिया। एक फल विक्रेता ने रिफाइनरी थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि फल के 10 हजार रुपये मांगने पर मिलीभगत करके कार्रवाई की गई है।

रिफाइनरी के मुख्य गेट के सामने कई फलों की अस्थाई दुकानें लगती आ रही हैं। नगर निगम की टीम ने बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई की। बुलडोजर चलवाकर अतिक्रमण को साफ कराया। फल विक्रेता दशरथ सैनी ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी थाना प्रभारी के लिए गए ड्राई फ्रूट और फलों के पैसों का तगादा कर दिया था।