Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSP के सामने SI की किस करतूत से उठ गया पर्दा? तुरंत कर दिया सस्पेंड

    By viveka nand Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 05:46 PM (IST)

    मथुरा में दहेज उत्पीड़न के एक पुराने मामले में धारा 307 जोड़ने के लिए एक विवेचक ने रिश्वत ली। आरोप है कि एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के बाद विवेचक ने वादी के परिजनों को लैपटॉप पर धारा वृद्धि की रिपोर्ट दिखाई। शिकायत मिलने पर एसएसपी ने विवेचक और एक आरक्षी को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    धारा-307 बढ़ाने के नाम पर ली एक लाख की रिश्वत, एसआइ समेत दो निलंबित

    जागरण संवाददाता, मथुरा। पुलिसकर्मी व विवेचक ही धाराओं के खेल में विभाग को बदनाम कर रहे हैं। एक वर्ष पुराने दहेज उत्पीड़न के मामले में विवेचक ने हत्या के प्रयास (307) की धारा बढ़ाने के नाम पर ही एक लाख रुपये की रिश्वत ले ली। यही नहीं विवेचक ने लैपटाप पर वादी के स्वजन को धारा वृद्धि की रिपोर्ट दिखाई। इस मामले में शिकायत के बाद जांच रिपोर्ट पर एसएसपी ने विवेचक उपनिरीक्षक एवं आरक्षी को निलंबित कर दिया है। साथ ही इस मामले प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मांट थाने में उपनिरीक्षक कपिल कुमार तैनात हैं। इस थाने में वर्ष 2024 में दहेज उत्पीड़न का एक मामला अंकित आदि के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इस मामले की विवेचना उपनिरीक्षक कपिल कुमार कर रहे हैं। मांट थाने में ही पूर्व में आरक्षी सचिन शर्मा तैनात थे। बाद में उनकी तैनाती यूपी डायल-112 में हो गई।

    इस मामले में आरक्षी सचिन शर्मा ने वादी पक्ष से सेटिंग कराकर आरोपितों पर धारा 307 की वृद्धि किए जाने के बदले में विवेचक कपिल कुमार से बात की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इसके बदले रिश्वत के रूप में करीब एक लाख रुपये की पेशकश की गई। आरक्षी ने यह रकम विवेचक को दिलाई। इस पर उपनिरीक्षक ने धारा बढ़ाकर रिपोर्ट वादी के भतीजे को लैपटाप पर दिखाई।

    इस मामले की शिकायत आरोपित पक्ष ने एसएसपी श्लोक कुमार से की। इसकी जांच सीओ मांट को सौंपी गई। जांच में पाया गया कि आरक्षी ने विवेचक को पहले रकम दिलवाई, फिर वापस करने की बात कही जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी श्लोक कुमार ने विवेचक उपनिरीक्षक कपिल कुमार व आरक्षी सचिन शर्मा को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

    अनुशासनहीनता पर होगा सीधे निलंबन : एसएसपी

    एसएसपी श्लोक कुमार ने सभी पुलिसकर्मियों को हिदायत दी है कि वे पूर्ण मनोयोग से जनहित में कार्य करें। अनुशासन में रहकर ड्यूटी करें। अनुशासनहीनता एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर सीधे निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।