कहां है 21 करोड़ की ऑनलाइन ठगी का सरगना अभिषेक चौधरी? गोमाता ट्रस्ट के नाम पर ठगने के केस में एक और गिरफ्तार

मथुरा में गोमाता ट्रस्ट के नाम पर 21 करोड़ की ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। यह व्यक्ति मुख्य आरोपी अभिषेक चौधरी का करीबी सहयोगी है जिसने भोपाल में टैक्सी ड्राइवर को पैसे ट्रांसफर किए थे। साइबर पुलिस अब तक चार लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है लेकिन मुख्य सरगना अभी भी फरार है जिसकी तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। गोमाता ट्रस्ट बनाकर फर्जी तरीके से 21 करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी करने के प्रकरण में पुलिस ने फर्जी खाता धारकों को रुपये देने वाले शातिर को गिरफ्तार किया है। शातिर फरार अभिषेक चौधरी का खास है। उसने ही भोपाल में युवकों के माध्यम से टैक्सी चालक को रुपये ट्रांसफर किए थे। प्रकरण में अभी तक साइबर पुलिस चार आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पुलिस मुख्य सरगना का सुराग नहीं लगा पा रही है।

फर्जी तरीके से करोड़ों रुपये की ऑनलाइन ठगी करने का प्रकरण सदर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी अभिषेक चौधरी अपने साथियों के साथ मिलकर छह अगस्त को गोमाता ट्रस्ट के नाम से कैंट शाखा की एसबीआई में फर्जी खाता खुलवाया और उसमें देश भर के लोगों से ठगी के रुपये डलवाने लगा था। डेढ़ महीने में ही खाते में 21 करोड़ रुपये आ गए। इसमें से 20 करोड़ 93 लाख रुपये दूसरे खाते में डालकर निकाल लिए गए थे। लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर साइबर पुलिस ने पड़ताल की तो ठगी के नेटवर्क खुलकर सामने आ गया।

चार हो चुके गिरफ्तार, मुख्य सरगना का नहीं लगा पा रही सुराग इस प्रकरण में पुलिस हाईवे थाने के लक्ष्मीपुरम निवासी गौतम उपाध्याय, मूलरूप से बलदेव के नगला बैर व लक्ष्मीपुरम निवासी बलदेव सिंह और राया के गांव विसावली व कोतवाली थाने के शक्ति नगर निवासी ऋतिक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। साइबर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि मंगलवार रात पौने एक बजे मूल रूप से थाना बरसाना के सहार नगला व सदर थाने के मेवाती मुहल्ला औरंगाबाद निवासी इमरान को रांची बांगर के सामने नरसिंहपुरा के पास गिरफ्तार किया गया।