बंद मकानों की रेकी कर रात में करता था चोरी, मथुरा हाईवे पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

मथुरा हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी आगरा के गैंगस्टर और शातिर चोर नेत्रपाल सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेत्रपाल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण तमंचा कारतूस बाइक और चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। उस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं।

जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura News: कोतवाली व हाईवे थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर को हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। बदमाश पर 25 हजार का इनाम घोषित है। वह आगरा का गैंगस्टर भी है। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण, तमंचा, चार कारतूस, बाइक व चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए है।

पैर में गोली लगने से हुआ घायल सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम व थाना हाईवे पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पुष्पांजली उपवन के पास खाली प्लाट में मुठभेड़ में अंतर जनपदीय शातिर चोर नेत्रपाल सिंह निवासी मांगरौल जाट थाना अछनेरा जिला आगरा को दबोचा है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण, तमंचा, चार कारतूस, बाइक व चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए है।