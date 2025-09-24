Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंद मकानों की रेकी कर रात में करता था चोरी, मथुरा हाईवे पुलिस की मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:51 AM (IST)

    मथुरा हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी आगरा के गैंगस्टर और शातिर चोर नेत्रपाल सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेत्रपाल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला है। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण तमंचा कारतूस बाइक और चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए हैं। उस पर कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। Mathura News: कोतवाली व हाईवे थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर को हाईवे पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। बदमाश पर 25 हजार का इनाम घोषित है। वह आगरा का गैंगस्टर भी है। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण, तमंचा, चार कारतूस, बाइक व चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पैर में गोली लगने से हुआ घायल

    सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने बताया कि मंगलवार देर रात मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम व थाना हाईवे पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में पुष्पांजली उपवन के पास खाली प्लाट में मुठभेड़ में अंतर जनपदीय शातिर चोर नेत्रपाल सिंह निवासी मांगरौल जाट थाना अछनेरा जिला आगरा को दबोचा है। पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। उसके कब्जे से चोरी के आभूषण, तमंचा, चार कारतूस, बाइक व चोरी करने वाले उपकरण बरामद हुए है।

    बंद मकानों की रेकी कर करता था रात में चोरी

    सीओ ने बताया, कि शातिर अपने साथियों के साथ बंद मकानों की रेकी कर रात्रि में चोरी की घटना को अंजाम देता था। उस पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश पर 25 हजार का इनाम घोषित है। वह आगरा का गैंग्सटर भी है। 