Mathura Crime: द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर मुस्लिम युवक ने हरियाणा की युवती से की छेड़छाड़, लोगों ने जमकर की धुनाई

जागरण संवाददाता, मथुरा। कोतवाली क्षेत्र के द्वारिकाधीश मंदिर के बाहर रविवार शाम साढ़े पांच बजे एक मुस्लिम युवक ने हरियाणा के रेवाड़ी की युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। शोर मचाने पर लोगों ने आरोपित को दबोच लिया और जमकर पिटाई की।

कोतवाली थाना क्षेत्र के द्वारिकाधीश मंदिर में हरियाणा के रेवाड़ी का एक परिवार रविवार शाम दर्शन के लिए आया था। रविवार शाम साढ़े पांच बजे मंदिर के गेट के पास एक युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी।

युवती ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया। इस पर वहां मौजूद लोगों ने युवक को दबोच लिया और पिटाई शुरू कर दी। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र मौके पर पहुंचे और युवक को हिरासत में लिया।

युवक ने अपने अपना नाम अनस निवासी पुराना बस स्टैंड बताया है। कोतवाल ने बताया आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसे जेल भेजा जाएगा।

