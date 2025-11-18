दीपावली के बाद से गायब था युवक, 25 दिन बाद कुएं में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता थाना क्षेत्र के गांव भदावल में 25 दिन से लापता एक युवक का शव मंगलवार शाम को एक कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। जनवरी में युवक की पत्नी की वृंदावन के गांव धरौरा में हत्या की गई थी। मायके पक्ष ने पति पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस ने राजफाश कर दोस्त को गिरफ्तार किया था।

छाता थाना क्षेत्र के गांव भदावल निवासी रवि कुमार 24 अक्टूबर से लापता चल रहे थे। पत्नी की मृत्यु के बाद वह अक्सर घर से चले जाते और 15 से 20 दिन बाद वापस लौटते थे। इसको लेकर स्वजन उनकी तलाश नहीं की थी। मंगलवार दोपहर तीन बजे गांव के समीप ही एक कुएं से लोगों को दुर्गंध महसूस हुई।

छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने शव को कब्जे में लिया। कुछ देर बाद इसकी पहचान रवि के रूप में हुई है। स्वजन ने बताया, रवि इसी वर्ष दीपावली के बाद भाई दूज को घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। थाना प्रभारी ने बताया कि पत्नी की हत्या के बाद से युवक गुमशुम सा रहने लगा था। युवक शराब का भी आदि था।