चूने से पनीर बनाकर कर रहा था सप्लाई, मथुरा में ADM ने डेयरी पर लगाया 90 हजार का जुर्माना

जागरण संवाददाता, मथुरा। बरसाना के गांव हाथिया में मिलावटी पनीर की जांच के बाद डेयरी संचालक पर कार्रवाई की गई है। इस डेयरी में पनीर बनाने के लिए रिफाइंड पामोलीन आयल, चूना और सफेद घोल का प्रयोग किया जा रहा था। तीनों मिलावटी तत्वों के आधार पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने लगाया है।



जुलाई में बरसाना के गांव हाथिया में मिलावटी पनीर बनाए जाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की थी। इसमें भोला डेयरी पर कार्रवाई करते हुए मिलावटी पनीर बनाए जाने का भंडाफोड़ किया गया था। यहां से पनीर बनाने में प्रयोग किए जा रहे पामोलीन आयल, चूना और सफेद घोल के नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक आगरा को भेजे गए थे।