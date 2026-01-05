मथुरा में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग, बुजुर्ग के पैर में लगी गोली, भरतपुर रोड स्थित गोल्डन सिटी इलाके में हुई घटना

Language
    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 10:52 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, मथुरा। हाईवे थाना क्षेत्र के भरतपुर रोड स्थित गोल्डन सिटी इलाके में सोमवार सुबह पौने 10 बजे भूमि विवाद में फायरिंग होने से अफरा-तफरी मच गई। पैर में गोली लगने से 60 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

    हाईवे थाना क्षेत्र के भरतपुर रोड स्थित गोल्डन सिटी इलाके में सोमवार सुबह पौने 10 बजे नटवर नगर निवासी धर्मपाल और राधिका विहार फेज दो मंडी चौराहा निवासी जनार्दन पुजारी का भूमि को लेकर विवाद हो गया। देखते-देखते दोनों पक्षों में मारपीट व गाली-गलौच होने लगी।

    इसी दौरान जनार्दन पुजारी ने फायरिंग कर दी। इससे धर्मपाल के पिता 60 वर्षीय बुजुर्ग प्रीतम चतुर्वेदी के बाएं पैर में गोली लग गई। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। फायरिंग से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। हाईवे थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

    उन्होंने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़ित के प्रार्थना-पत्र पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा।