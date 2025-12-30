जैंत पुलिस ने 25 हजार के इनामी गोतस्कर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, तमंचा-कारतूस बरामद

Language
    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    संवाद सूत्र, चौमुहां। जैंत पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी गोतस्कर को सोमवार शाम छह बजे धौरेरा के जंगलों के पास मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से बिना नंबर की बाइक, तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।

    जैंत थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मई में गोरक्षक गोविंद सिंह निवासी कैलाश नगर वृंदावन ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने बताया कि गोवंश होने की सूचना पर उनकी टीम ने टोल प्लाजा से ट्रक को रोकने के लिए पीछे लगे। कोटा छरौरा पेट्रोल पंप के पास चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। इसमें ठूंस-ठूंस कर भरे आठ गाय व 14 बैल को मुक्त कराया गया।

    इसके बाद से पुलिस गोतस्कर की तलाश में थी। फरार तस्कर पर एसएसपी की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर की सूचना पर सोमवार शाम छह बजे धौरेरा के जंगलो के पास से मुठभेड़ में फरार चल रहे गोतस्कर हरियाणा मेवात नूंह के थाना फिरोजपुर झिरका के गांव बीवां निवासी साहून को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से बिना नंबर की बाइक, तमंचा और दो कारतूस बरामद हुए हैं।