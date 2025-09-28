आई लव मोहम्मद पोस्टर के बाद हाई अलर्ट पर मथुुरा, मिश्रित आबादी में पुलिस-प्रशासन ने लोगों से की अपील

बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बाद मथुरा में हाई अलर्ट जारी किया गया। पुलिस ने मिश्रित आबादी क्षेत्रों में गश्त की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने अफवाहों पर ध्यान न देने और गलत सूचना प्रसारित करने वालों की जानकारी देने को कहा। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।

जागरण संवाददाता, मथुरा। बरेली में आई लव मोहम्मद के लगाए गए पोस्टरों से उपजे विवाद के बाद शनिवार को जिलेभर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने मिश्रित आबादी क्षेत्रों में अधिकारियों ने भ्रमण कर लोगों के शांति की अपील की। साथ अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को कहा। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं।

बरेली में आई लव मोहम्मद के लगाए गए पोस्टरों से उपजे विवाद के बाद शुक्रवार की रातभर जिले की पुलिस ने मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में गश्त की। शहर की कोतवाली क्षेत्र में कई स्थानों आइ लव मोहम्मद के लगे पोस्टर उतरवाए। देर रात तक पुलिस गश्त करके पोस्टरों को उतरवाती रही। वहीं शनिवार को जिले भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया।

लोगों से की शांति की अपील कोतवाल देवपाल सिंह पुंडीर मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में पहुंचे और शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं दोपहर को एसडीएम सदर अभिनव जे जैन और सीओ रिफाइनरी श्वेता वर्मा ने फरह के कई स्थानों पर लोगों से संपर्क किया। शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने को लेकर समझाया। एसडीएम ने कहा कि यदि कोई गलत बात करता है तो तत्काल प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराएं।