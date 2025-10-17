Language
    मथुरा में गंगाजल परियोजना के पाइप चोरी करने वाला एक शातिर मुठभेड़ में दबोचा, दो फरार

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:18 PM (IST)

    मथुरा में गंगाजल परियोजना के पाइप चोरी करने वाले एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में चोर घायल हो गया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने चोरी किए गए पाइप बरामद कर लिए हैं और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। गंगाजल परियोजना के पाइप चोरी करने वाले अंतरराज्यीय बदमाशों की एक बार फिर गुरुवार रात को एसओजी और मगोर्रा थाना पुलिस से मुठभेड़ में हो गई। पैर में गोली लगने से एक शातिर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तीन लाख रुपये कीमत के चोरी के 45 पाइप, एक तमंचा, दो कारतूस, 19 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

    एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हर घर जल योजना के अंतर्गत जल निगम ग्रामीण द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है। इस काम को एपीसीओ कंपनी कर रही है। 16 अगस्त को ग्राम नगला देविया बछगांव से कंपनी के 110 पाइप चोरी हो गए थे। मुकदमा दर्ज करके टीम गठित की गई थी।

    12 अक्टूबर को पुलिस ने मुठभेड़ में सात बदमाश गोवर्धन के देवसेरस निवासी कुर्सेंद उर्फ धोनू, सोराब उर्फ राजा, आरिफ, भिक्की, राजस्थान के खैरथल के निंबाहेड़ी निवासी तौफिक, अलवर जिले के लौहरवाड़ी निवासी मनीष और दिल्ली के थाना अमन विहार नांगलोई निवासी यादवेंद्र उर्फ यश को गिरफ्तार जेल भेज चुकी है।

    इसी क्रम में शुक्रवार रात को एसओजी और थाना मगोर्रा पुलिस की एक बार फिर ब्रजधाम स्कूल के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से बदमाश राजस्थान के खैरथल टपुकड़ा के निंबाहेडी निवासी आसिफ घायल हो गया है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि गोवर्धन के देवसेरस का हाकिम और हरियाणा पंचकुला सात सेक्टर का बलदेव भागने में कामयाब हो गए।

    पुलिस टीम उनकी तलाश में जुटी हैं। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तीन लाख रुपये कीमत के चोरी के 45 पाइप, एक तमंचा, दो कारतूस, 19 हजार रुपये बरामद हुए हैं।