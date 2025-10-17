मथुरा में गंगाजल परियोजना के पाइप चोरी करने वाला एक शातिर मुठभेड़ में दबोचा, दो फरार

जागरण संवाददाता, मथुरा। गंगाजल परियोजना के पाइप चोरी करने वाले अंतरराज्यीय बदमाशों की एक बार फिर गुरुवार रात को एसओजी और मगोर्रा थाना पुलिस से मुठभेड़ में हो गई। पैर में गोली लगने से एक शातिर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तीन लाख रुपये कीमत के चोरी के 45 पाइप, एक तमंचा, दो कारतूस, 19 हजार रुपये बरामद हुए हैं।

एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि हर घर जल योजना के अंतर्गत जल निगम ग्रामीण द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य कराया जा रहा है। इस काम को एपीसीओ कंपनी कर रही है। 16 अगस्त को ग्राम नगला देविया बछगांव से कंपनी के 110 पाइप चोरी हो गए थे। मुकदमा दर्ज करके टीम गठित की गई थी।

12 अक्टूबर को पुलिस ने मुठभेड़ में सात बदमाश गोवर्धन के देवसेरस निवासी कुर्सेंद उर्फ धोनू, सोराब उर्फ राजा, आरिफ, भिक्की, राजस्थान के खैरथल के निंबाहेड़ी निवासी तौफिक, अलवर जिले के लौहरवाड़ी निवासी मनीष और दिल्ली के थाना अमन विहार नांगलोई निवासी यादवेंद्र उर्फ यश को गिरफ्तार जेल भेज चुकी है।