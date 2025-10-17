Language
    मथुरा में पेड़ पर लटका मिला कबाड़ बिनने वाले युवक का शव, हत्या की आशंका

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 11:37 AM (IST)

    मथुरा में एक कबाड़ बिनने वाले युवक का शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने भी हत्या की आशंका व्यक्त की है।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह आठ बजे नौहझील रोड पर बिजली घर के समीप कबाड़ बिनने वाले युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुला कर साक्ष्य एकत्रित कराए। पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या मान रही है।

    मूल रूप से ओसाम निवासी राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई वर्षों से मांट थाना क्षेत्र के गांव मांट मूला में रहते थे। वह कबाड़ बिन कर अपना जीवन यापन करते थे। शुक्रवार सुबह आठ बजे नौहझील रोड पर बिजली घर के समीप उनका शव एक पेड़ से लटका मिला। सुबह ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को सूचना दी।

    जानकारी मिलते ही स्वजन भी आ गए। ग्रामीण हत्या की आशंका जताने लगे। मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने फोरेंसिक टीम को बुला कर साक्ष्य एकत्रित किए। इसके बाद पड़ताल शुरू कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक शराब पीने का आदि था। प्रथमदृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। फिर भी जांच की जा रही है।