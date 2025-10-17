मथुरा में पेड़ पर लटका मिला कबाड़ बिनने वाले युवक का शव, हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, मथुरा। मांट थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह आठ बजे नौहझील रोड पर बिजली घर के समीप कबाड़ बिनने वाले युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुला कर साक्ष्य एकत्रित कराए। पुलिस प्रथमदृष्टया आत्महत्या मान रही है।

मूल रूप से ओसाम निवासी राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कई वर्षों से मांट थाना क्षेत्र के गांव मांट मूला में रहते थे। वह कबाड़ बिन कर अपना जीवन यापन करते थे। शुक्रवार सुबह आठ बजे नौहझील रोड पर बिजली घर के समीप उनका शव एक पेड़ से लटका मिला। सुबह ग्रामीणों ने शव देख पुलिस को सूचना दी।