मथुरा की बदलेगी सूरत, 74.72 अरब की 65 नई परियोजनाएं देंगी शहर को नया रूप

जागरण संवाददाता, मथुरा। कान्हा के ब्रज में अब विकास का पहिया और तेजी से घूमेगा। मथुरा-वृंदावन के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आनलाइन समीक्षा में काफी समय से लंबित 74. 72 अरब की परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन 65 योजनाओं से ब्रज की सूरत बदलेगी। सीएम ने ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए बनने वाले गलियारा के साथ ही श्रद्धालुओं के यमुना पार से आवागमन के लिए रोपवे बनाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी। यमुना पार से सिग्नेचर ब्रिज के पास ही रोपवे भी बनाया जाएगा। वृंदावन से गोकुल तक नेचरवाक भी बनेगा। इसमें पाथवे के दोनों ओर हरियाली होगी। लखनऊ में आनलाइन समीक्षा बैठक में सीएम ने पाया कि पहले चरण की कार्ययोजना के रूप में वर्ष 2025-26 में मथुरा-वृंदावन में 14 प्राथमिक परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। 43.27 अरब की 35 योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं।

काफी समय से 74.72 अरब रुपये की 65 योजनाएं लंबित थीं। इन्हें सीएम ने हरी झंडी दे दी। सीएम ने कहा कि ठाकुर बांकेबिहारी मंदिर के लिए गलियारा बनेगा। इसमें यमुना पार से आने वाले लोगों के लिए यमुना पर सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण होगा।

इसके लिए यमुना पार से बांकेबिहारी मंदिर तक रोपवे का बनना भी जरूरी है। रोपवे से आवागमन काफी सुलभ होगा। सीएम ने 270 करोड़ से यमुना पार बेगमपुर से जुगलघाट तक पीपीपी माडल पर रोपवे योजना को भी हरी झंडी दे दी।