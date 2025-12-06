बरसाना में दुकानदार की लूट के बाद हत्या: बचने के लिए किया संघर्ष! पांच लोगों की पुलिस को मिली लाेकेशन

संवाद सूत्र, जागरण, बरसाना। परचून दुकानदार की लूट के बाद हत्या के मामले में पुलिस के शक की सुई परिचितों के इर्दगिर्द घूम रही है। क्योंकि जिस कुआं में शव फेंका गया है, वहां कोई आता-जाता नहीं है। व्यापारी की बाइक सड़क किनारे खड़ी मिली थी। घटनास्थल पर संघर्ष के निशान भी मिले हैं। वारदात से पहले व्यापारी के पीछे सात मिनट के अंतराल में दो बाइक गुजरी थीं, जिन पर तीन लोग सवार थे। घटनास्थल के पास पुलिस को पांच लोगों की लोकेशन मिली है। इनकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हैं।

घटना से पहले व्यापारी के पीछे सात मिनट के अंतराल में गुजरीं दो बाइक, सवार थे तीन लोग बरसाना के गांव डहरौली निवासी महादेव शर्मा की गुरुवार रात बाइक से घर जाते समय गांव से करीब 200 मीटर दूर निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इनमें मिट्टी खनन का कारोबार करने वाले गांव कमई के तीन लोग शामिल हैं। मोड़ के समीप सीसीटीवी फुटेज में महादेव की बाइक रात 9.10 बजे निकली। चार मिनट बाद एक बाइक पर एक सवार युवक निकला। इसके तीन मिनट बाद दूसरी बाइक पर दो लोग जाते दिखाई दिए।

आठ माह पूर्व मिट्टी का ट्रैक्टर पकड़वाने पर हुआ था झगड़ा पुलिस सूत्र ने बताया कि आठ माह महादेव शर्मा ने दुकान के पास मिट्टी का भरत कराया था। इस दौरान गांव कमई निवासी कुछ लोगों ने मिट्टी के ट्रैक्टर पकड़वा दिए थे। इसके बाद महादेव ने भी उन लोगों के मिट्टी के ट्रैक्टर पकड़वा दिए थे। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। मिट्टी खनन करने वाले दो लोगों ने दुकानदार को देख लेने की धमकी भी दी थी। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए मिट्टी खनन करने वाले तीन लोग भी शामिल हैं।