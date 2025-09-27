Language
    किसानों की 15 सूत्रीय मांगें, यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 अक्टूबर को भाकियू करेगा शांति मार्च

    By Abhay Kumar Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:38 PM (IST)

    भारतीय किसान यूनियन (संपूर्ण भारत) ने यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 मांगों को लेकर 3 अक्टूबर को शांति मार्च का एलान किया है। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि सुरीर-टैंटीगांव के मध्य कट यमुना नदी पर पुल सर्विस रोड का निर्माण जर्जर सड़कों की मरम्मत नगर पंचायत का दर्जा मुआवजा और गोवंश के लिए आश्रय शामिल हैं। सुरीर में महापंचायत के बाद टैंटीगांव तक मार्च किया जाएगा।

    एक्सप्रेसवे पर भाकियू का शांति मार्च तीन अक्टूबर को।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कट समेत 15 सूत्रीय मांगों को लेकर भाकियू (संपूर्ण भारत) ने तीन अक्टूबर को यमुना एक्सप्रेसवे पर शांति मार्च निकालने का एलान किया है। शनिवार को अपने आवास पर वार्ता करते हुए जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राजपूत ने यह जानकारी दी।

    उन्होंने बताया एक्सप्रेसवे पर सुरीर-टैंटीगांव के मध्य कट, गांव औहावा-स्यारहा के मध्य यमुना नदी पर पक्का पुल, एक्सप्रेस के दोनों ओर सर्विस रोड का निर्माण, जर्जर सड़कों के निर्माण, मांट क्षेत्र के प्रमुख कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने, मुआवजा दिलाने, निराश्रित घूम रहे गोवंशी को आश्रय दिलाने, किसानों को डीएपी उपलब्ध कराने समेत आदि मांगों को लेकर सुरीर में औहावा अंडरपास पुल के समीप महापंचायत होगी। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर टैंटीगांव की ओर पैदल शांति मार्च निकाला जाएगा।

    मंडल अध्यक्ष संतोष भारद्वाज, मंडल उपाध्यक्ष कपिल शर्मा, जिला उपाध्यक्ष विष्णु सिंह, जिला महामंत्री व्यापार प्रकोष्ठ कोकी सेठ, जिला महामंत्री पवन शर्मा बिरथरे, बहोरी सिंह सरपंच, रामकुमार सिंह, मानू ठाकुर मौजूद थे।