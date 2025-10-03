Mathura News: दशहरा मेला देखकर घर लौट रहा था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या

जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता थाना क्षेत्र में दशहरा मेला देख कर घर लौट रहे भाजपा कार्यकर्ता के भतीजे की गुरुवार रात साढ़े 10 बजे गोवर्धन चौराहे फ्लाई ओवर के नीचे गोली मारकर हत्या कर दी गई।

उनकी मौके पर हे मृत्यु हो गई। स्वजन ने चार लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।

भाजपा कार्यकर्ता सुघड सिंह निवासी आजनौक के भतीजे अजीत सिंह गुरुवार शाम को दोस्तो के साथ दशहरा मेला देखने गए थे। रात साढ़े 10 बजे वह वापस घर लौट रहे थे। गोवर्धन चौराहे फ्लाई ओवर के नीचे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।