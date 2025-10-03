Language
    Mathura News: दशहरा मेला देखकर घर लौट रहा था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में दशहरा मेला देखकर लौट रहे भाजपा कार्यकर्ता के भतीजे अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना गोवर्धन चौराहे फ्लाई ओवर के नीचे हुई। परिजनों ने चार लोगों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    Hero Image
    मृतक अजीत का फाइल फोटो । जागरण

    जागरण संवाददाता, मथुरा। छाता थाना क्षेत्र में दशहरा मेला देख कर घर लौट रहे भाजपा कार्यकर्ता के भतीजे की गुरुवार रात साढ़े 10 बजे गोवर्धन चौराहे फ्लाई ओवर के नीचे गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    उनकी मौके पर हे मृत्यु हो गई। स्वजन ने चार लोगों पर हत्या करने की आशंका जताई है। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी है।

    भाजपा कार्यकर्ता सुघड सिंह निवासी आजनौक के भतीजे अजीत सिंह गुरुवार शाम को दोस्तो के साथ दशहरा मेला देखने गए थे। रात साढ़े 10 बजे वह वापस घर लौट रहे थे। गोवर्धन चौराहे फ्लाई ओवर के नीचे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई।

    इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता के बेटे को फोन कर जानकारी दी गई। वारदात से अफरा तफरी मच गई। स्वजन ने हत्या में चार लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

    छाता थाना प्रभारी कमलेश सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है, जो भी लोग हत्या में शामिल हैं, उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।