Updated: Thu, 02 Oct 2025 05:39 PM (IST)
महावन में शराब के पैसे न देने पर राजकुमार नामक एक मजदूर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में उमेश और छोटू नामक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने राजकुमार के हाथ-पैर बांधकर उसे तख्ते और लोहे की राड से पीटा था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए हैं।
संवाद सूत्र, महावन। महावन के गांव कारब में 22 सितंबर की सुबह खेत में मिले खून से लथपथ अज्ञात शव की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में बताया कि शराब के लिए रुपये नहीं देने पर उन्होंने मजदूर के हाथ-पैर बांधकर तख्ते व लोहे की राड से पीटकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया है।
22 सितंबर को गांव कारब में एसवीएस एकेडमी के समीप खेतों के किनारे झाड़ियों में नग्न अवस्था में शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने महावन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कराए। मृतक की पहचान पीलीभीत जिले के थाना बरखेड़ा के गांव अधकटा निवासी राजकुमार के रूप में हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। इसमें हत्या की पुष्टि होने पर जांच शुरू की।
महावन थाना प्रभारी सुधीर सिंह ने बताया कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की गई। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में गांव कारब निवासी उमेश और छोटू उर्फ हरीशचंद्र के नाम प्रकाश में आए। इसके बाद बुधवार देर रात दो बजे बलदेव महावन रोड पर खप्परपुर के समीप से दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 22 सितंबर को रात में शराब के ठेके के सामने उनका राजकुमार से शराब के लिए रुपये मांगने पर झगड़ा हो गया था। इस पर उसकी मारपीट की थी।
राजकुमार को उसकी बाइक में लगी रेहड़ी में बैठाकर एसवीएस एकेडमी के समीप खेतों के किनारे झाड़ियों में ले गए। राजकुमार काफी नशे में था। दोनों ने रेहड़ी में रखे रस्से से राजकुमार के दोनों हाथों को बांध दिया और तख्ते व लोहे का पाइप से उसके सिर व पैर में वार किए। इससे राजकुमार की मृत्यु हो गई। इसके बाद मृतक के कपड़े उतारकर रेहड़ी लगी बाइक को गंगनहर में फेंक दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपितों के कब्जे से रेहड़ी लगी बाइक, तख्ता, लोहे का पाइप व रस्सा बरामद किया है। दोनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
