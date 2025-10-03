मथुरा में अचानक कुत्ता सामने आने से अनियंत्रित होकर पलटा टेंपो, एक महिला की मृत्यु; 11 घायल
वृंदावन के पास हाथरस से लौट रहे एक परिवार का टेम्पो कुत्ते को बचाने में पलट गया जिससे 12 लोग घायल हो गए। इस हादसे में मीना देवी नामक एक महिला की मृत्यु हो गई और मोना देवी गंभीर रूप से घायल हैं। यह दुर्घटना जैंत थाना क्षेत्र के पानीगांव मार्ग पर हुई जब टेम्पो के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया था। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया।
जागरण संवाददाता, वृंदावन। हाथरस में बेटी के यहां गृह प्रवेश कार्यक्रम से लौट रहे परिवार का टेंपो अचानक कुत्ता सामने आने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। दुर्घटना में एक ही परिवार के 12 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में परिवार की एक महिला की मृत्यु हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी है।
जैंत थाना क्षेत्र के चौमुहां निवासी 55 वर्षीय मीना देवी की बेटी सुमन हाथरस के मुहल्ला महादेव कालोनी में रहती हैं। उनके यहां गुरुवार को गृह प्रवेश की दावत थी। इसमें मीना देवी अपने परिवार की मोना देवी एवं पड़ोसी आदि के साथ गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने गईं थीं। देर शाम सभी लोग टेंपो से अपने घर लौट रहे थे।
टेंपो में मीना के परिवार व पड़ोसियों समेत 12 लोग सवार थे। देर शाम करीब सात बजे पानीगांव मार्ग स्थित डहरूआ मोड़ के समीप अचानक टेंपो के सामने कुत्ता आ गया।
कुत्ता को बचाने में टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। मीना व मोना देवी को जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। मीना देवी की हालत गंभीर होने पर आरोग्यम अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात 11.30 बजे मीना देवी की मृत्यु हो गई। वहीं मोना देवी की भी हालत गंभीर बताई गई है।
