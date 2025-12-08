मथुरा- बरेली-जयपुर हाईवे पर हादसा: शाहजहांपुर के तीन दोस्तों की मौत, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी कार
मथुरा के पास बरेली-जयपुर हाईवे पर रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मथुरा। बरेली-जयवपुर हाईवे पर बरेली की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार ब्रिजा कार आगे चल रहे मिट्टी लदे ट्रैक्टर में घुस गई। कार में सवार शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद के तीन दोस्तों की मृत्यु हो गई, जबकि एक की हालत चिंताजनक बनी है। यह सभी वृंदावन में दर्शन के लिए आ रहे थे।
कार से वृंदावन में दर्शन के लिए रवाना हुए थे
शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद क्षेत्र के कटरा रोड निवासी राजन गुप्ता अपने साथी नोसारा निवासी निकुंज गुप्ता, सौरभ वर्मा, राजा भारद्वाज के साथ रात करीब नौ बजे ब्रिजा कार से वृंदावन में दर्शन के लिए रवाना हुए थे। रात करीब दो बजे बरेली-जयपुर हाईवे पर स्थित केशवपुर गांव के सामने कार आगे चल रही मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई।
यह भी पढ़ें- कार खाई में गिरने से जलालाबाद के 3 दोस्तों की मौत, वृंदावन दर्शन को जा रहे थे चार युवक
मौके पर ही राजन गुप्ता की मृत्यु हो गई
इस हादसे में मौके पर ही राजन गुप्ता की मृत्यु हो गई, जबकि निकुंज, सौरभ और राजा भारद्वाज को गंभीर हालत में आगरा भेजा गया। यहां उपचार के दौरान निकुंज और सौरभ की भी मृत्यु हो गई। राजा की हालत चिंताजनक है।
राया थाना प्रभारी रविभूषण शर्मा ने बताया कि जिस स्थान पर घटना हुई है, वहां काफी अंधेरा था। ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जा रही थी, तभी पीछे से कार उसमें घुस गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।