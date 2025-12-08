Language
    कार खाई में गिरने से जलालाबाद के 3 दोस्तों की मौत, वृंदावन दर्शन को जा रहे थे चार युवक

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 10:08 AM (IST)

    शाहजहांपुर के जलालाबाद के तीन दोस्त वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी मथुरा के राजापुर क्षेत्र में उनकी कार खाई में गिर गई। इस हादसे में राजन गुप्ता ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। वृंदावन दर्शन करने जा रहे जलालाबाद निवासी तीन दोस्तों की मथुरा में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। जबकि एक साथी घायल हो गया।

    रात नौ बजे वृंदावन दर्शन करने जाने के लिए कार से निकले थे


    कटरा रोड निवासी राजन गुप्ता अपने साथी नोसारा निवासी निकुंज गुप्ता, सौरभ वर्मा राजा भारद्वाज के साथ रात नौ बजे वृंदावन दर्शन करने जाने के लिए कार से निकले थे। मथुरा के थाना राजापुर क्षेत्र में रात कार अनियंत्रित होकर के खा में चल गई, जिसमें राजन, निकुंज व सौरभ की मृत्यु हो गई। राजा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। स्वजन मथुरा के लिए रवाना हो गए हैं।

