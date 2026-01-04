Language
    सड़क पार कर रहे 9वीं के छात्र को ट्रेलर ने रौंदा, हंगामे के बाद परिजनों ने लगाया जाम, पुलिस के साथ नोकझोंक

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 11:40 PM (IST)

    मांट के डांगौली गांव में गंगाजल पेयजल परियोजना के ट्रेलर ने खेलते समय नौवीं कक्षा के छात्र कान्हा को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आक ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, मांट। गांव डांगौली में रविवार सुबह 10 बजे खेलते समय नौवीं के एक छात्र को गंगाजल पेयजल परियोजना में लगे ट्रेलर ने रौंद दिया। हादसे में छात्र की मृत्यु हो गई। स्वजन ने हंगामा कर सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस से नोकझोंक हुई। करीब आधे घंटे में पहुंचे गंगाजल पेयजल परियोजना के अधिकारियों के आश्वासन पर स्वजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस को पोस्टमार्टम न कराने के साथ कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया।

    मांट थाना क्षेत्र के गांव डांगौली निवासी 15 वर्षीय कान्हा नौंवी कक्षा का छात्र था। उनके पिता बालकिशन प्राइवेट नौकरी करते हैं। रविवार सुबह 10 बजे कान्हा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कान्हा गंगाजल पेयजल परियोजना में लगे ट्रेलर की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

    आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। चालक ट्रेलर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। आक्रोशित स्वजन हंगामा करते हुए झाड़ियों को सड़क पर डालकर जाम लगा दिया। मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजन को समझाया।

    इस दौरान स्वजन की पुलिस से नोकझोंक हो गई। इसके बाद गंगाजल पेयजल परियोजना के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्वजन से वार्ता कर उनको शांत कराया। इसके बाद स्वजन ने जाम को खोल दिया। मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह ने बताया कि स्वजन ने कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है।