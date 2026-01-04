सड़क पार कर रहे 9वीं के छात्र को ट्रेलर ने रौंदा, हंगामे के बाद परिजनों ने लगाया जाम, पुलिस के साथ नोकझोंक

संवाद सूत्र, मांट। गांव डांगौली में रविवार सुबह 10 बजे खेलते समय नौवीं के एक छात्र को गंगाजल पेयजल परियोजना में लगे ट्रेलर ने रौंद दिया। हादसे में छात्र की मृत्यु हो गई। स्वजन ने हंगामा कर सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस से नोकझोंक हुई। करीब आधे घंटे में पहुंचे गंगाजल पेयजल परियोजना के अधिकारियों के आश्वासन पर स्वजन शांत हुए। इसके बाद पुलिस को पोस्टमार्टम न कराने के साथ कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया।

मांट थाना क्षेत्र के गांव डांगौली निवासी 15 वर्षीय कान्हा नौंवी कक्षा का छात्र था। उनके पिता बालकिशन प्राइवेट नौकरी करते हैं। रविवार सुबह 10 बजे कान्हा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान कान्हा गंगाजल पेयजल परियोजना में लगे ट्रेलर की चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई।

आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। चालक ट्रेलर को छोड़कर मौके से फरार हो गया। आक्रोशित स्वजन हंगामा करते हुए झाड़ियों को सड़क पर डालकर जाम लगा दिया। मांट थाना प्रभारी जसबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्वजन को समझाया।