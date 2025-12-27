पांच साल के मासूम ने चला दी कार, लापरवाही पड़ी भारी; मथुरा में चार वाहन टक्कर से हुए क्षतिग्रस्त

जागरण संवाददाता, मथुरा। कोतवाली के कृष्णा नगर में पिता की लापरवाही से पांच वर्षीय एक मासूम ने कार चला दी। इससे चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना 24 दिसंबर की है। इसका शनिवार को वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। शुक्र है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान होते-होते टल गया।

कोतवाली के कृष्णा नगर निवासी कपिल खंडेलवाल ने अपने पांच वर्षीय बेटे को चाबी देकर कार में बैठा दिया। वे कहीं चले गए। इसी दौरान बच्चे ने अनजाने में कार स्टार्ट कर दी। कार अचानक बेकाबू होकर गली में आगे बढ़ने लगी और वहां खड़ी एक हुंडई एक्सटर, एक अर्टिगा कार और दो स्कूटी को टक्कर मार दी।