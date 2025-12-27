Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पांच साल के मासूम ने चला दी कार, लापरवाही पड़ी भारी; मथुरा में चार वाहन टक्कर से हुए क्षतिग्रस्त

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    मथुरा के कृष्णा नगर में एक पांच वर्षीय बच्चे ने पिता की लापरवाही से कार चला दी, जिससे चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। यह घटना 24 दिसंबर की है, जिसका वीडिय ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कोतवाली के कृष्णा नगर में पिता की लापरवाही से पांच वर्षीय एक मासूम ने कार चला दी। इससे चार वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना 24 दिसंबर की है। इसका शनिवार को वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। शुक्र है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान होते-होते टल गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोतवाली के कृष्णा नगर निवासी कपिल खंडेलवाल ने अपने पांच वर्षीय बेटे को चाबी देकर कार में बैठा दिया। वे कहीं चले गए। इसी दौरान बच्चे ने अनजाने में कार स्टार्ट कर दी। कार अचानक बेकाबू होकर गली में आगे बढ़ने लगी और वहां खड़ी एक हुंडई एक्सटर, एक अर्टिगा कार और दो स्कूटी को टक्कर मार दी।

    घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अचानक हुई इस घटना से मुहल्ले में अफरा-तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी बच्चे को कई बार कार की चाबी दी जा चुकी है। पड़ोसियों ने इस लापरवाही को लेकर स्वजन से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कोतवाल विनोद बाबू मिश्र ने बताया कि इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है।