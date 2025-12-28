Language
    बरसाना में राधारानी दर्शन को उमड़ा आस्था का सैलाब, 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने से व्यवस्थाएं चरमराईं

    By Ravi Prakash Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 07:47 AM (IST)

    वीकेंड पर बरसाना में राधारानी के दर्शन के लिए डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गईं। मंदिर परिसर और गलियों में प ...और पढ़ें

    मथुरा के मंदिर में सजे विग्रह।

    संवाद सूत्र जागरण, बरसाना। शनिवार को वीकेंड पर बरसाना में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ रही। राधारानी के दर्शन के लिए आस्थावानों की भीड़ इतनी रही कि सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। एक अनुमान के मुताबिक, करीब डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने राधारानी के दर्शन किए। मंदिर से लेकर बरसाना की गलियों में भी भीड़ के कारण कई बार हालात बिगड़े।

    सीढ़ियों पर पैर रखने की भी जगह नहीं

    शनिवार सुबह करीब साढ़े आठ बजे मंदिर में शृंगार आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया। यहां तक कि मंदिर की सीढ़ियों पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची। एसएसपी ने 70 पुलिसकर्मी नए वर्ष पर बरसाना में तैनात किए गए हैं, इनमें 28 राधारानी मंदिर में तैनात हैं। लेकिन शनिवार को चार से पांच पुलिसकर्मी ही मंदिर पर दिखाई दिए। भीड़ के कारण सुदामा चौक की दोनों सीढ़ियां भर गईं।

    मंदिर के नीचे आसपास की गलियों में भी पैर रखने की जगह नहीं बची। शाम पांच बजे से छह बजे तक भीड़ का दबाव सबसे ज्यादा था। मंदिर समिति के रिसीवर सुशील गोस्वामी ने बताया कि शनिवार को सुबह से ही काफी भीड़ थी। मंदिर मार्ग वनवे कर रखा था। डेढ़ लाख के करीब श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

    गोवर्धन में उमड़ने लगा श्रद्धा का तूफान

    गोवर्धन। नववर्ष की पावन बेला को ब्रजभूमि का कण-कण भक्ति से सुवासित है। गिरिराज महाराज की गोद में नववर्ष केवल समय परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मिक समर्पण और आस्था का महोत्सव बन गया है। शनिवार से ही श्रद्धालुओं का आवागमन आरंभ हो चुका है और आने वाले दिनों में लाखों भक्त गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर नववर्ष का स्वागत करेंगे।

    सीसीटीवी कैमरे कराए सुचारू

    एसडीएम प्रजाक्ता त्रिपाठी ने बताया कि नववर्ष मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए मेला क्षेत्र और परिक्रमा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरों को सुचारू कराया गया है। 21 किलोमीटर लंबे परिक्रमा पथ पर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए विकास प्राधिकरण और विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया है, ताकि अंधेरा परिक्रमार्थियों की आस्था में बाधा न बने। स्वच्छता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की गई है।