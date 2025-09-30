महिलाओं की समस्याएं अब एक ही छत के नीचे, वृंदावन कोतवाली में 24 घंटे महिला दारोगा की तैनाती
वृंदावन कोतवाली में अब महिलाओं से जुड़े मामलों का निपटारा एक ही छत के नीचे होगा। मिशन शक्ति केंद्र के लिए नया कार्यालय बन रहा है जहाँ महिला दारोगा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। पीड़िताओं को कानूनी मदद भी मिलेगी। महिला डेस्क को अब अपराध निरीक्षक के कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है जहां मुकदमा दर्ज करने से लेकर फैसले तक की निगरानी होगी।
जागरण टीम, वृंदावन। थाने में अब महिला संबंधी मामलों की शिकायत दर्ज करने से लेकर निस्तारण तक एक ही छत के नीचे होगा। इसके लिए मिशन शक्ति केंद्र के लिए नया कार्यालय बनाया जा रहा है। इसमें अब पीड़िता की समस्या सुनने के लिए महिला दारोगा 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इतना ही नहीं पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से विधिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।
मिशन शक्ति के तहत महिला डेस्क स्थापित की गई
वृंदावन थाने के गेट पर अभी तक मिशन शक्ति के तहत महिला डेस्क स्थापित की गई थी। लेकिन अब उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराध निरीक्षक के कार्यालय के सामने मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए भवन को तैयार किया जा रहा है।
इस कार्यालय में महिला संबंधी मामलों के प्रार्थना-पत्र लेकर मुकदमा दर्ज करने से लेकर उनके बयान और मामले के फैसले तक मॉनिटरिंग भी की जाएगी। यदि महिला को विधिक सहायता की आवश्यकता है तो मिशन शक्ति केंद्र में तैनात टीम द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से वह भी उपलब्ध कराई जाएगी।
24 घंटे उपलब्ध रहेंगी महिलाओं के लिए उप निरीक्षक
अपराध निरीक्षक धर्मेद्र कुमार ने बताया मिशन शक्ति केंद्र में महिला उप निरीक्षक महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा महिला हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल भी तैनात रहेंगी। ताकि पीड़ित महिला अपनी परेशानी खुलकर महिला पुलिस अधिकारी के सामने रख सकें और समस्या का निस्तारण हो सके।
