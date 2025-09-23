Language
    कोलकाता से आए श्रद्धालु की वृंदावन में मृत्यु, पोशाक खरीदते समय बिगड़ी तबीयत

    By Kashim Khan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 10:01 PM (IST)

    वृंदावन में कोलकाता से आए एक श्रद्धालु की सेवाकुंज के पास कपड़े खरीदते समय अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। 46 वर्षीय अशोक जो ब्रज यात्रा पर आए थे पोशाक खरीदते समय गिर पड़े और उनकी सांसें थम गईं। पुलिस के अनुसार उनका बीपी का इलाज चल रहा था और संभवतः इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई।

    कोलकाता से वृंदावन घूमने आए श्रद्धालु की पोशाक खरीदने के दौरान मृत्यु

    संवाद सहयोगी, वृंदावन। कोलकाता से बस में क्षेत्र के लोगों के साथ वृंदावन घूमने आए श्रद्धालु की सेवाकुंज के समीप दुकान पर पोशाक खरीदने के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी 46 वर्षीय अशोक मंगलवार सुबह बस से क्षेत्र के 55 श्रद्धालुओं के साथ ब्रज यात्रा पर आए।

    वह इमलीतला क्षेत्र स्थित एक आश्रम में ठहरे हुए थे। शाम को अशोक और उसके साथी आश्रम से मंदिरों में दर्शन करने के लिए निकले। सेवाकुंज के समीप श्रीहित पोशाक भंडार की दुकान से वह ठाकुरजी की पोशाक और शृंगार का सामान खरीद रहे थे, तभी अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई। उन्हें पहले घबराहट हुई और खड़े से नीचे गिर पड़े।

    जब तक उनके आसपास खड़े लोग समझ पाते तब तक उनकी सांसें थम गईं। मृतक की पहचान उनकी जेब से मिले आधार कार्ड से हो सकी। बांकेबिहारी पुलिस चौकी प्रभारी शिव कुमार ने बताया कि श्रद्धालु अशोक कोलकाता से आई यात्रियों की बस में आए थे। उनका बीपी का इलाज चल रहा था। अचानक उनकी तबीयत खराब होने से उनकी सामान्य मृत्यु हो गई।