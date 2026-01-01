'KKR टीम से हटाएं बांग्लादेशी खिलाड़ी', देवकीनंदन ठाकुर ने शाहरुख खान से क्या-क्या कहा?
केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को शामिल करने पर विवाद बढ़ गया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर और शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, वृंदावन। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान के शामिल करने को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बुधवार को पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम ने टीम के मालिक व बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान को गद्दार कहा था। अब कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर व अलीगढ़ के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने भी शाहरुख खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
दोनों ने केकेआर टीम से बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने की मांग रखी है।मुंबई में श्रीमद्भागवत कथा कर रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो में उनका कहना है कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसक व्यवहार किया जा रहा है।
शाहरुख खान को दी नसीहत
ऐसे में बांग्लादेशी खिलाड़ी को टीम में शामिल करना गलत संदेश देता है। उन्होंने शाहरुख को संबोधित करते हुए कहा कि यह मत भूलना इन्हीं भारतीयों ने तुम्हें हीरो बनाया है। जो हीरो बना सकता है, वह जीरो भी बना सकता है। वहीं, मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने कहा कि इस निर्णय से इंसानियत शर्मसार हुई है।
ऐसे समय पर कोई भी व्यावसायिक या खेल संबंधी सौदा नैतिक कसौटी पर परखा जाना चाहिए। संवेदनशील दौर में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को नौ करोड़ रुपये में खरीदे जाने की खबर ने देशभर में आक्रोश पैदा किया है। जब एक ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हों तो ऐसे समय में इस तरह का सौदा नैतिक रूप से गलत संदेश देता है। देशहित की भावना के विपरीत प्रतीत होता है।
