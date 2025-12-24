Language
    खिचड़ी उत्सव में राधा वल्लभलाल ने धरा नया भेष, आराध्य को इस रूप में देख भक्त हो गए मुग्ध

    By Vipin Parashar Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:21 PM (IST)

    वृंदावन के ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में खिचड़ी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में उमड़ रहे हैं और सेवायतों द्वारा गाए जा रहे ...और पढ़ें

    खिचड़ी उत्सव में राधावल्लभ लाल ने बलियारी सखी का रूप धारण किया।

    संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में इन दिनों आस्था के आनंद की वर्षा हो रही है। भोर में ही श्रद्धालु खिचड़ी उत्सव के इस आनंद की वर्षा में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।

    मंदिर के पट खुलने से पहले ही सेवायतों द्वारा गाए जा रहे खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन श्रद्धालुओं को पहले से ही मुग्ध कर रहा था। बुधवार को बलियारिन सखी के रूप में ठाकुर राधावल्लभलाल की झांकी देखने को मिली तो जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा।

    सुबहह सेवायतों ने ठाकुरजी के जगार के पदों का गायन किया। ठाकुरजी की मंगला आरती उतारी और आरती के बाद भक्तों को खिचड़ी प्रसाद बांटा गया। मनोज गोस्वामी, राजीव गोस्वामी, संजीव गोस्वामी, विवेक गोस्वामी, नंदन गोस्वामी, आदित्य गोस्वामी, देवांश गोस्वामी समेत अनेक गोस्वामी मौजूद रहे।