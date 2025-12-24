खिचड़ी उत्सव में राधा वल्लभलाल ने धरा नया भेष, आराध्य को इस रूप में देख भक्त हो गए मुग्ध

संवाद सहयोगी, जागरण, वृंदावन (मथुरा)। ठाकुर राधावल्लभ मंदिर में चल रहे खिचड़ी उत्सव में इन दिनों आस्था के आनंद की वर्षा हो रही है। भोर में ही श्रद्धालु खिचड़ी उत्सव के इस आनंद की वर्षा में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।

मंदिर के पट खुलने से पहले ही सेवायतों द्वारा गाए जा रहे खिचड़ी उत्सव के पदों का गायन श्रद्धालुओं को पहले से ही मुग्ध कर रहा था। बुधवार को बलियारिन सखी के रूप में ठाकुर राधावल्लभलाल की झांकी देखने को मिली तो जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा।