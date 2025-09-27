कान्हा रसोई 10 हजार श्रद्धालुओं को देगी मुफ्त भोजन... एक हेक्टेयर में दो करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण

मथुरा के नंदगांव में श्रद्धालुओं के लिए कान्हा रसोई का निर्माण होगा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा दो करोड़ रुपये की लागत से एक हेक्टेयर में यह रसोई बनाई जाएगी। यहां प्रतिदिन 10 हजार श्रद्धालुओं को निशुल्क भोजन मिलेगा। रसोई में भोजनालय भंडार गृह शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी होगी। 2024 में 42.20 लाख श्रद्धालु नंदगांव आए थे।

जागरण संवाददाता, मथुरा। यह ब्रज है, यहां के कण-कण में कान्हा की लीला हैं। उनके दर्शन के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखना ब्रजवासी अपना धर्म समझते हैं। अब उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद नंदगांव में नंदबाबा मंदिर के पास कान्हा रसोई का निर्माण कराएगा।

दो करोड़ रुपये से यह रसोई करीब एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनेगी। नंदगांव में करीब दस हजार श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। ऐसे में यहां पर श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन निश्शुल्क भोजन के साथ ही पीने का पानी और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने तैयार किया है कान्हा रसोई के निर्माण का प्रस्ताव नंदगांव देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र हैं। यहां नंदबाबा गोकुल से निवास करने आए थे। कान्हा ने भी यहां लीलाएं कीं। इस कारण यह स्थल देश-दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु नंदबाबा मंदिर में दर्शन करने आते हैं। विशेष अवसरों पर संख्या लाखों में पहुंच जाती है। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद श्रद्धालुओं के लिए सुविधा विकसित कर रहा है। नंदबाबा मंदिर के निकट कान्हा रसोई के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया है।

एक हेक्टेयर में दो करोड़ रुपये से की जाएगी तैयार, पेयजल की भी होगी व्यवस्था एक हेक्टेयर में दो करोड़ की लागत से कार्य होगा। नंदगांव में प्रतिदिन करीब 10 हजार श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं के लिए निश्शुल्क भोजन की व्यवस्था रहेगी। कान्हा रसोई के चारों ओर चाहरदीवारी बनाई जाएगी। रसोई, भोजनालय, भंडार गृह का निर्माण होगा। शौचालय और पेयजल जैसी सुविधा भी विकसित जाएंगी, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो।