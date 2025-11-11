Delhi Blast: श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बढ़ाया गया सुरक्षा घेरा, नई तकनीक से होगी निगरानी
दिल्ली में हुए कार विस्फोट के बाद मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस लाइन में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का निरीक्षण किया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा के इंतजाम पर भी चर्चा हुई।
जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के दूसरे दिन मंगलवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
इसमें दो-दो एडीजी, आइजी, डीआइजी, एसएसपी, चार एसपी के साथ पुलिस मुख्यालय व शासन की तरफ से अधिकारी शामिल हुए।
बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।अधिकारियों ने नई-नई टेक्नोलाजी को सुरक्षा में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में सोमवार पौने सात बजे हुए कार विस्फोट के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में आ गई हैं।
कार विस्फोट के दूसरे दिन मंगलवार सुबह एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, एडीजी आइबी विनीता शर्मा, आइजी सुरक्षा तरुण गवा, आइजी सीआरपीएफ अनिल कुमार, डीआइजी पीएसी सतेंद्र कुमार, डीआइजी आगरा जोन शैलेश कुमार पांडेय, एसपी वीआइ आशीष श्रीवास्तव, एसपी ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी उदय शंकर सिंह व अन्य अधिकारी मथुरा पहुंच गए।
अधिकारियों ने जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार के साथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह की सुरक्षा का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस लाइन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की।
इसमें दिल्ली कार ब्लास्ट की चर्चा करते हुए अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर श्रीकृष्णभूमि की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया। कहा गया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।
लेकिन अब नई-नई टेक्नोलाजी को सुरक्षा में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें रोड ब्लाक, टायर किलर आदि शामिल है। नए किस्म के मोर्चा को भी एडवांस तरीके में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में 13 नवंबर को दिल्ली से वृंदावन आ रही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा की भी चर्चा की गई।
यात्रा के दौरान भीड़ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी संवेदनशील स्थानों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और प्रमुख बाजारों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।
इस मौके पर एसपी सुरक्षा राजकुमार अग्रवाल, एसपी सिटी राजीव कुमार सिंह, एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत, सीओ साइबर गुंजन सिंह समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।
