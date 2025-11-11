Delhi Blast: श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर बढ़ाया गया सुरक्षा घेरा, नई तकनीक से होगी निगरानी

जागरण संवाददाता, मथुरा। दिल्ली में हुए कार विस्फोट के दूसरे दिन मंगलवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सुरक्षा को लेकर पुलिस लाइन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें दो-दो एडीजी, आइजी, डीआइजी, एसएसपी, चार एसपी के साथ पुलिस मुख्यालय व शासन की तरफ से अधिकारी शामिल हुए। बैठक में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।अधिकारियों ने नई-नई टेक्नोलाजी को सुरक्षा में इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में सोमवार पौने सात बजे हुए कार विस्फोट के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड में आ गई हैं। कार विस्फोट के दूसरे दिन मंगलवार सुबह एडीजी आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ, एडीजी आइबी विनीता शर्मा, आइजी सुरक्षा तरुण गवा, आइजी सीआरपीएफ अनिल कुमार, डीआइजी पीएसी सतेंद्र कुमार, डीआइजी आगरा जोन शैलेश कुमार पांडेय, एसपी वीआइ आशीष श्रीवास्तव, एसपी ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी उदय शंकर सिंह व अन्य अधिकारी मथुरा पहुंच गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार के साथ श्रीकृष्ण जन्मस्थान व शाही ईदगाह की सुरक्षा का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस लाइन में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की। इसमें दिल्ली कार ब्लास्ट की चर्चा करते हुए अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर श्रीकृष्णभूमि की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया। कहा गया कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं।