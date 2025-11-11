कोहरे में National Highway और Expressway पर हादसे थामने को वाहनों में लगेंगे रेडियम टेप

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दी में कोहरे के चलते दृश्यता शून्य होने से सड़क किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बनते हैं। ट्रैक्टर-ट्राली समेत कुछ वाहनों में पार्किंग लाइट नहीं होती या खराब होने से पीछे से आने वाले वाहन उन्हें देख नहीं पाते।

