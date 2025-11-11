Language
    कोहरे में National Highway और Expressway पर हादसे थामने को वाहनों में लगेंगे रेडियम टेप

    By Ali Abbas Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    आगरा में कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर खड़े वाहनों पर रेडियम टेप लगाए जाएंगे। ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे वाहनों में लाइट न होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। आरटीओ ने रेडियम टेप लगाने का अभियान शुरू किया है। यह अभियान विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग और यमुना व लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलाया जा रहा है।

    प्रतीकात्मक चित्र।

    जागरण संवाददाता, आगरा। सर्दी में कोहरे के चलते दृश्यता शून्य होने से सड़क किनारे खड़े वाहन हादसों का कारण बनते हैं। ट्रैक्टर-ट्राली समेत कुछ वाहनों में पार्किंग लाइट नहीं होती या खराब होने से पीछे से आने वाले वाहन उन्हें देख नहीं पाते।

    कोहरे में हादसों को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग और लखनऊ एवं यमुना एक्सप्रेसवे पर अब ऐसे वाहनों पर रेडियम टेप लगाए जाएंगे।

    कोहरे के चलते सर्वाधिक दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुना एवं लखनऊ एक्सप्रेसवे पर होती हैं। पिछले वर्षो में हुए हादसों में कई संख्या में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी संख्या में बस और चार पहिया वाहन सवार घायल हुए हैं।

    इसका एक प्रमुख कारण ट्रैक्टर-ट्रालियों समेत कई वाहनों में कोहरे से बचाव के लिए डिपर या लाइट नहीं होना भी था।

    इसे देखते हुए संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा नवंबर से हाईवे पर अवैध तरीके से खड़े होने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही उन पर रेडियम टेप की पट्टी लगाने का अभियान शुरू किया गया है।

    एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार ने बताया कि अभियान विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग और यमुना व लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया है।

