    Yamuna Expressway पर टायर फटने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की मृत्यु

    By Jitendra Kumar Gupta Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    मथुरा के महावन में यमुना एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आगरा से दिल्ली जा रही कार माइलस्टोन 115 के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। पुलिस ने दंपती को निकाला, लेकिन महिला की मृत्यु हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल है। वे शादी की खरीदारी के लिए जा रहे थे। 

    प्रतीकात्मक चित्र।

    संवाद सूत्र,  (महावन) मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 115 के समीप सोमवार देर शाम सात बजे आगरा से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार कार का अगला टायर अचानक फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे गहरे गड्ढे में जा गिरी।

    हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे दंपती को बाहर निकाला और दोनों को अस्पताल भेजा, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पति का गंभीर हालत में उपचार जारी है।

    इटावा के विजय नगर के रहने वाले अभिषेक की बहन की 16 नवंबर को शादी है। ननद की शादी की खरीदारी करने के लिए अभिषेक अपनी पत्नी दुर्गा के साथ दिल्ली जा रहे थे।

    महावन थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 115 के समीप सोमवार देर शाम सात बजे आगरा से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार कार का अगला टायर अचानक फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे गहरे गड्ढे में जा गिरी।

    हादसे में दोनों कार में ही बुरी तरह से फंस गए। आसपास के लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों दंपती को कार से बाहर निकाला और अस्पताल भेजा।

    जहां चिकित्सकों ने दुर्गा को मृत घोषित कर दिया। महावन थाना प्रभारी सुधीर नागर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।