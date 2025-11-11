Yamuna Expressway पर टायर फटने से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी, महिला की मृत्यु

संवाद सूत्र, (महावन) मथुरा। यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 115 के समीप सोमवार देर शाम सात बजे आगरा से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार कार का अगला टायर अचानक फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे गहरे गड्ढे में जा गिरी।

हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे दंपती को बाहर निकाला और दोनों को अस्पताल भेजा, जहां महिला को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पति का गंभीर हालत में उपचार जारी है।

इटावा के विजय नगर के रहने वाले अभिषेक की बहन की 16 नवंबर को शादी है। ननद की शादी की खरीदारी करने के लिए अभिषेक अपनी पत्नी दुर्गा के साथ दिल्ली जा रहे थे।

महावन थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 115 के समीप सोमवार देर शाम सात बजे आगरा से दिल्ली जा रही तेज रफ्तार कार का अगला टायर अचानक फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे गहरे गड्ढे में जा गिरी।