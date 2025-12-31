Language
    IAS अधिकारियों से संत प्रेमानंद ने कहा- भय और प्रलोभन से दूर रहें, अच्छे से करें देश की सेवा, टॉपर शक्ति दुबे समेत 9 प्रशिक्षु आइएएस अधिकारियों ने लिया आशीर्वाद

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:27 AM (IST)

    चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के नौ प्रशिक्षु अधिकारियों ने ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के बाद संत प्रेमा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, मथुरा। चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2024 बैच के नौ प्रशिक्षु अधिकारियों के दल ने ठाकुर बांकेबिहारी के दर्शन के बाद संत प्रेमानंद से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। दल में यूपीएससी टापर शक्ति दुबे भी शामिल रहीं। 

    प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली और मैदानी स्तर की चुनौतियों को समझने के लिए चार दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रशिक्षु अधिकारियों ने रविवार को ठाकुर श्री बांकेबिहारी के दर्शन कर आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया।

    प्रशिक्षुओं के दल ने वृंदावन स्थित प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रशिक्षु अधिकारियों ने संत प्रेमानंद से मार्गदर्शन मांगा कि वे अपनी प्रशासनिक सेवाओं की शुरुआत कर रहे हैं।

    किन चीजों का ध्यान रखें कि अच्छे से देश की सेवा कर सकें। संत प्रेमानंद ने उन्हें कहा कि प्रलोभन और भय लोगों को अपने धर्म से गिरा देती हैं। अपने कर्तव्य के पालन में इन्हीं दो चीजों से बचने की आवश्यकता है। चार दिवसीय अध्ययन दौरे के समापन के बाद अधिकारियों का दल मंगलवार को रवाना हो गया।